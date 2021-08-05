В ярмарке Cosmoscow примет участие рекордное число галерей

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С 10 по 12 сентября в Гостином дворе в Москве пройдет IX Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Свои стенды на ярмарке представят 80 галерей – больше, чем когда-либо в ее истории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Cosmoscow.

В этом году в ярмарке примут участие 16 иностранных галерей — из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, Норвегии, Польши, России, Швейцарии и Эстонии, а также — впервые — из Франции и ОАЭ.

Одним из новых участников ярмарки станет некоммерческая кураторская платформа Studiocur/art (Париж), специализирующаяся на проведении выставок современного искусства в исторических зданиях. На ее стенде будут представлены работы концептуального художника Лорана Грассо (Франция), фотографа и кинорежиссера Надима Асфара (Ливан-Франция), скульптора Тео Мерсье (Франция) и живописца Тома Эллиса (Великобритания).

Кроме того, впервые в ярмарке примет участие галерея Ayyam Gallery (Дубай). Среди художников, чьи работы привезут в Москву из столицы ОАЭ, фотограф Рула Халавани (Палестина), художница Сама Альшайби (Ирак-Палестина), мультимедийный художник Садик Альфраджи (Нидерланды).

Сразу несколько участников ярмарки в этом году готовят экспозиции, посвященные фотоискусству. Среди них галерея Люмьер (Москва), на стенде которой можно будет увидеть работы Роба Вудкокса (США), Пола Брунса (Нидерланды) и Лорана Шеера (Франция).

Полный список участников Cosmoscow 2021 опубликован на сайте ярмарки.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, объединяющая российских и зарубежных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. В прошлом году в ярмарке приняли участие 62 галереи, общая сумма галерейных продаж составила 2,4 млн евро. Cosmoscow 2020 посетили 9 600 человек — максимальное возможное количество с учетом ограничений Роспотребнадзора.







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