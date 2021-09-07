БДТ объявил планы на новый сезон

Дикий, дикий Уэст
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Сегодня, 7 сентября, состоялся сбор труппы Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, на котором были объявлены планы на сезон 2021/2022.
Об этом сообщает пресс-служба театра.
Новый, 104-й сезон БДТ откроют большие гастроли в Москве. C 13 сентября по 24 октября состоятся московские премьеры спектаклей «Что делать», «Джульетта» и «Несолнечный город», а также кинопоказ нового спектакля художественного руководителя ББТ, режиссера Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».
На Основной сцене БДТ Андрей Могучий выпустит спектакль с Ниной Усатовой по мотивам рассказов Василия Шукшина, там же состоится премьера спектакля «Елизавета Бам» по произведениям Даниила Хармса в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса, а японский режиссер Мотои Миура выпустит спектакль «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского, премьера которого откладывалась ранее из-за пандемии.
Началась работа по разработке концепции спектакля с рабочим названием «Праздник мыльных пузырей»: главный художник БДТ Эдуард Кочергин выпустит спектакль по собственной книге «Завирухи Шишова переулка. Василеостровские притчи». Кроме того, планируется к постановке спектакль режиссера Романа Мархолиа «Привидения» по пьесе Генрика Ибсена.
В 104-м сезоне в БДТ продолжится экспериментальный проект «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре», объединяющий молодых, но уже опытных режиссеров: режиссер Евгения Сафонова поставит спектакль по роману Джона Максвелла Кутзее «Бесчестье», а режиссер Денис Хуснияров — вторую часть театрального сериала «В поисках утраченного времени» по роману Марселя Пруста (драматург Ася Волошина).
До конца года в репертуаре БДТ появятся дипломные спектакли выпускников режиссерской мастерской Андрея Могучего: «Черная скрипочка» режиссера Фамила Джавадова по сказке Ульфа Старка, «Джордж Каплан» режиссера Арсения Бехтерева по пьесе современного французского драматурга Фредерика Зоннтага, спектакли Арсения Мещерякова, Бориса Заруцкого, Елизаветы Дороничевой и Глеба Пихлакаса.
В новом сезоне впервые будут подведены итоги драматургического конкурса БДТ — Премии имени Дины Шварц, учрежденной в 2021 году к столетию со дня рождения заведующей литературной частью театра. 1 октября экспертный совет премии во главе с драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым объявит шорт-лист премии, далее участники приступят к написанию пьес специально для БДТ, в апреле 2022 года будет объявлена пьеса-победитель, которую театр принимает к постановке.
В IV квартале 2021 года БДТ планирует открытие после ремонта исторического здания театра на Фонтанке, 65, закрывшегося этой весной для продолжения работ по гидроизоляции подвала и ремонта крыши. В период ремонта БДТ играет спектакли на своей Второй сцене (Каменноостровский театр, пл. Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, театра-фестиваля «Балтийский дом» и ТЮЗа.
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