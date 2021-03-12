Историческое здание БДТ закроется на ремонт

Свет, одолевающий тьму
Александр Ласкин о выставке Василия Калужнина12 марта 2021621
С 1 апреля Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (БДТ) продолжит свою деятельность на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании на набережной реки Фонтанки, 65.
Как сообщает пресс-служба театра, начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011–2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше.
Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ. Подрядчик — АО «Ренессанс-Реставрация».
На сегодняшний день завершено уже 50% работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап работ — будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ.
Также в здании БДТ на Фонтанке, 65 планируется проведение ремонтных работ на кровле театра. Заказчик — Министерство культуры РФ.
Завершение всех работ планируется в IV квартале 2021 года.
В период проведения работ БДТ будет играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр, пл. Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Кроме того, при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России. Подробности о жизни театра на период ремонта будут опубликованы дополнительно.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:05Эрмитаж продолжит программу реставрации женских портретов
17:12«Иллюзион» отметит 55-летие киномарафоном
15:09«Золотая маска» проведет в Москве интенсив для региональных специалистов
13:47Историческое здание БДТ закроется на ремонт
12:58Люка Дебарг и Александр Канторов дадут концерты в Москве
12:11Пермский театр оперы и балета объявил планы на будущий сезон
11 марта 2021
18:30«Иллюзион» представит ретроспективу Владислава Старевича
17:00Детские и юношеские фильмы из Германии покажут в «Октябре»
16:18Московский международный фестиваль экспериментального кино открыл прием заявокВсе новости
Александр Ласкин о выставке Василия Калужнина12 марта 2021621
Параллельное кино и видео 90-х из архива Петра Поспелова. Часть 612 марта 2021689
Арт-директор британского фестиваля FutureEverything Ирини Пападимитриу размышляет о будущем визуальных искусств и арт-рынка11 марта 20211199
Шесть причин отправиться в МАММ прямо сейчас11 марта 20211330
В Ленинграде появилась банда «Черная кошка», а в Москве — митьки с новой версией «Место встречи изменить нельзя»11 марта 20211789
Фильмы Саодат Исмаиловой. Совместный показ Центра Вознесенского и платформы «Пилигрим»11 марта 20211660
COLTA Talks: экспериментальный подкаст11 марта 20211047
Анна Меликова о смелых и неожиданных картинах из параллельных секций фестиваля, снятых женщинами10 марта 20212048
Британский журналист и писатель — о своих книгах и их русских переводах, постпанке и глэм-роке, неолиберализме и судьбе музыкальной критики в XXI веке10 марта 20212611
Анна Меликова о четырех фильмах из конкурса Берлинале10 марта 20211898
Появление Public Image Limited и начало постпанк-революции: фрагмент из знаменитой книги Саймона Рейнольдса «Всё порви, начни сначала»9 марта 20213099
Ольга Матич о романе Александра Соболева «Грифоны охраняют лиру»9 марта 20212622