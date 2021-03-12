Историческое здание БДТ закроется на ремонт

© БДТ имени Г.А. Товстоногова

С 1 апреля Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (БДТ) продолжит свою деятельность на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании на набережной реки Фонтанки, 65.

Как сообщает пресс-служба театра, начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011–2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше.

Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ. Подрядчик — АО «Ренессанс-Реставрация».

На сегодняшний день завершено уже 50% работ по гидроизоляции подвальных помещений. В течение полугода в здании на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап работ — будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения работ по гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ.

Также в здании БДТ на Фонтанке, 65 планируется проведение ремонтных работ на кровле театра. Заказчик — Министерство культуры РФ.

Завершение всех работ планируется в IV квартале 2021 года.

В период проведения работ БДТ будет играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр, пл. Старого Театра, 13), а также на сценах Александринского театра, МДТ, «Балтийского дома» и ТЮЗа. Кроме того, при поддержке Министерства культуры будут организованы гастроли БДТ по России. Подробности о жизни театра на период ремонта будут опубликованы дополнительно.







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