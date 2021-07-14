БДТ готовит большие московские гастроли

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Осенью 2021 года в Москве состоятся самые масштабные гастроли в новейшей истории Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.
Как сообщает пресс-служба БДТ, из Петербурга привезут спектакли, представляющие современный портрет сегодняшнего БДТ — от «Что делать» по роману Чернышевского, первой постановки Андрея Могучего на посту художественного руководителя театра, до последних премьер сезона. Впервые в Москве будут показаны спектакли «Джульетта», «Несолнечный город» и «Что делать». Кроме того, московские зрители снова увидят постановки «Волнение», «Пьяные», «Губернатор» и «Ночной писатель».
Билеты на гастроли «БДТ в Москве» поступят в продажу 15 июля в 15:00 на сайте театра.
«БДТ приезжает в Москву каждый год, это уже традиция. Но на этот раз мы привозим самую большую программу за последние годы и на это есть свои основания: до ноября ис-торическое здание театра закрыто на ремонт. Это стало поводом открыть новый, 104-й, сезон БДТ в Москве, показав единым блоком внушительную часть нашего современного репертуара. Гастроли в Москве мы начнем на сцене театра "Современник" — это первый проект нашей творческой дружбы, которая продолжится ответными гастролями "Современника" в Петербург», — говорит художественный руководитель БДТ, режиссер Андрей Могучий.
На сцене театра «Современник» 13–19 сентября зрители увидят спектакль Андрея Могучего «Пьяные» (лауреат премии «Золотая маска» за лучшую работу режиссера и за актерский ансамбль), спектакль «Волнение» режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева, по пьесе, созданной им специально для БДТ и актрисы Алисы Фрейндлих, спектакль Яна Фабра «Ночной писатель», две версии которого представят петербургский актер Андрей Феськов и московский актер и режиссер Александр Молочников. Также впервые в Москве будет представлен спектакль-рейв «Несолнечный город» режиссера и писателя Романа Михайлова.
Гастроли «БДТ в Москве» продолжатся 21–26 сентября показами спектакля Андрея Могучего «Губернатор» на сцене МХТ имени А.П. Чехова и постановки «Джульетта» с молодым актерским ансамблем (Муся Тотибадзе, Геннадий Блинов, Виктор Княжев и другие) режиссеров и художников Эне-Лийс Семпер и Тийта Оясоо на сцене Театра имени А.С. Пушкина (впервые в Москве).
22, 23 и 24 октября гастроли завершатся московской премьерой спектакля «Что делать» на сцене «Гоголь-центра».
Гастроли проводятся при поддержке Министерства культуры РФ и «Росконцерта» в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана и программы «Большие гастроли», а также при поддержке Фонда «Друзья БДТ»
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