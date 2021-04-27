БДТ будет вручать драматургическую премию

© БДТ имени Г.А. Товстоногова

Сегодня, 27 апреля, в день 100-летия со дня рождения Дины Шварц, легендарного завлита БДТ имени Г.А. Товстоногова, объявляется драматургический конкурс. По итогам конкурса пьеса-победитель будет поставлена на сцене БДТ, а ее автор станет лауреатом Премии имени Д.М. Шварц и получит денежный приз.

Премия имени Д.М. Шварц учреждается при финансовой поддержке Фонда «Друзья БДТ» с целью формирование драматургического «портфеля» театра и создание спектаклей на основе актуальной драматургии, говорится в сообщении на странице премии.

Премия будет присуждаться ежегодно, начиная с 2022 года по итогам конкурса. Денежный эквивалент премии — ?300 000 рублей (в случае, если экспертный совет выбирает более одного победителя, премия делится в равных долях между победителями).

Председатель экспертного совета первого сезона премии — драматург Иван Вырыпаев. В конкурсе участвуют пьесы, написанные на русском языке специально для БДТ. Возраст и гражданство авторов не имеют значения.

Тема премии — человек в городе, городские сюжеты про жизнь людей в сегодняшнем Петербурге. Если в качестве отправной точки при написании пьесы драматург использует известное произведение, сказку, миф и т.п. (что допускается), то необходимо максимально уйти от оригинала, полностью переписать диалоги, оставив мотивы.

Как сообщает сайт БДТ, заявки-презентации принимаются до 1 сентября по адресу schwartz_prize@bdt.spb.ru. Заявка может содержать описание намерений, раскрывающих заявленную тему, синопсис, сюжет, поэпизодный план, ролевую структуру и описание характеров, черновик одной или нескольких сцен. Главное — чтобы заявка давала представление о языке и стиле автора.

Каждый год БДТ будет формулировать пожелания для авторов относительно темы, жанра, формата создаваемых пьес.

Расписание первого сезона Премии имени Д.М. Шварц:

I этап (27 апреля — 1 сентября) — прием заявок от соискателей премии; отбор наиболее перспективных заявок экспертным советом

II этап (1 октября — 20 марта) — работа авторов над пьесами; до 20 марта включительно соискатели премии должны отправить в театр законченные драматургические произведения.



Итоги сезона будут подведены в день рождения Д.М. Шварц, 27 апреля: на основании решения экспертного совета будет объявлен победитель и вручена драматургическая Премия имени Д.М. Шварц.







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