Гёте-Институт представит премьеру фильма о Монике Ринк

© Gene Glover

12 сентября в серии «Онлайн-портреты современных немецких поэтов», организованной Гёте-Институтом в Москве в партнерстве с Библиотекой имени Н.А. Некрасова и с журналом и сайтом Prosōdia, состоится премьера фильма «Так лучше: конкретная поэзия Моники Ринк».

Фильм будет транслироваться на сайте и в социальных сетях COLTA.RU. С начала года в серии «Онлайн-портреты современных немецких поэтов» на COLTA.RU уже вышли фильмы «Вымышленные странствия Яна Вагнера», «Дурс Грюнбайн: хрупкость культуры» и «Марион Пошманн: искусство видеть».

Как сообщает сайт Гёте-Института, четвертый фильм серии рассказывает о творчестве Моники Ринк, поэтессы из Берлина, которая пока мало известна читателям в России.

Моника Ринк живет в Берлине и Вене. С 1989 года ее книги неоднократно публиковались в различных издательствах. Вместе с Орсолей Калаш она переводит с венгерского, сотрудничает с музыкантами и композиторами, а также является профессором кафедры писательского мастерства в Венском университете прикладных искусств.

Весной 2019 года в издательстве Fischer вышла ее книга Моники Ринк «Champagner für die Pferde» («Шампанское для лошадей»), а в издательстве kookbooks — новый поэтический сборник «Alle Türen» («Все двери»).

Осенью 2019 года издательство Wallstein выпустило ее лекцию по поэтике «Wirksame Fiktionen» («Эффектные вымыслы»), в издательстве Wunderhorn вышла книга «HEIDA! HEIDE! HE! Sadismus von irgend etwas Modernem und ich und Lärm! Fernando Pessoas sensationistischer Ingenieur Álvaro de Campos» («Э-ге-гей! Садизм чего-то современного, и я, и шум! Сенсационистический инженер Альваро де Кампос, созданный Фернандо Пессоа».

В 2020 году Моника Ринк прочитала Франкфуртскую лекцию по поэтике, а в 2021-м получила Берлинскую литературную премию.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share facebook twitter вконтакте

Ссылки по теме