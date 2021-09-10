Гёте-Институт представит премьеру фильма о Монике Ринк

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12 сентября в серии «Онлайн-портреты современных немецких поэтов», организованной Гёте-Институтом в Москве в партнерстве с Библиотекой имени Н.А. Некрасова и с журналом и сайтом Prosōdia, состоится премьера фильма «Так лучше: конкретная поэзия Моники Ринк».
Фильм будет транслироваться на сайте и в социальных сетях COLTA.RU. С начала года в серии «Онлайн-портреты современных немецких поэтов» на COLTA.RU уже вышли фильмы «Вымышленные странствия Яна Вагнера», «Дурс Грюнбайн: хрупкость культуры» и «Марион Пошманн: искусство видеть».
Как сообщает сайт Гёте-Института, четвертый фильм серии рассказывает о творчестве Моники Ринк, поэтессы из Берлина, которая пока мало известна читателям в России.
Моника Ринк живет в Берлине и Вене. С 1989 года ее книги неоднократно публиковались в различных издательствах. Вместе с Орсолей Калаш она переводит с венгерского, сотрудничает с музыкантами и композиторами, а также является профессором кафедры писательского мастерства в Венском университете прикладных искусств.
Весной 2019 года в издательстве Fischer вышла ее книга Моники Ринк «Champagner für die Pferde» («Шампанское для лошадей»), а в издательстве kookbooks — новый поэтический сборник «Alle Türen» («Все двери»).
Осенью 2019 года издательство Wallstein выпустило ее лекцию по поэтике «Wirksame Fiktionen» («Эффектные вымыслы»), в издательстве Wunderhorn вышла книга «HEIDA! HEIDE! HE! Sadismus von irgend etwas Modernem und ich und Lärm! Fernando Pessoas sensationistischer Ingenieur Álvaro de Campos» («Э-ге-гей! Садизм чего-то современного, и я, и шум! Сенсационистический инженер Альваро де Кампос, созданный Фернандо Пессоа».
В 2020 году Моника Ринк прочитала Франкфуртскую лекцию по поэтике, а в 2021-м получила Берлинскую литературную премию.
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