 
1 марта 2021Литература
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Онлайн-портреты современных немецких поэтов. «Дурс Грюнбайн: хрупкость культуры»

Один из главных послевоенных поэтов Германии — о каноне, бесконечности стихотворения и о потере страной метафизического пространства

 
Detailed_picture© Suhrkamp Verlag Berlin

Проект подготовлен Гете-институтом в Москве совместно с Библиотекой имени Н.А. Некрасова и сайтом Prosōdia при поддержке социальной сети «ВКонтакте» — в рамках Года Германии в России.

Герой второго фильма о немецкой поэзии сегодня — Дурс Грюнбайн, один из самых известных послевоенных лириков Германии, родившийся в 1962-м во все еще разбомбленном Дрездене.

Творчество Грюнбайна неизменно вызывает живой отклик у современников: от ранних книг, написанных в форме лирического репортажа, до зрелых сборников, объединяющих лирику, философию и науку. Себя Грюнбайн называет европейцем, поэтом, работающим на стыке культурных и исторических границ.

В фильме режиссера Егора Перегудова Грюнбайн говорит о своем кредо — лирике, которая движется в пространстве вневременного, не поддаваясь на искусы ни левой ангажированности, ни правого эстетизма. Но что значит писать стихи в Германии, в стране, оставшейся после войны без собственного метафизического пространства?


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При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.

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