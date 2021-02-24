Онлайн-портреты современных немецких поэтов. «Вымышленные странствия Яна Вагнера»

Невероятные приключения испанского кино в СССР
Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021639
Проект подготовлен Гете-институтом в Москве совместно с Библиотекой имени Н.А. Некрасова и сайтом Prosōdia при поддержке социальной сети «ВКонтакте» — в рамках Года Германии в России.
Ян Вагнер родился в 1971 году в Гамбурге, но давно уже живет в Берлине. Среди опорных точек его поэзии в прошлом — экспрессионисты Георг Тракль и Георг Гейм, Дилан Томас, Шеймас Хини и Уистен Хью Оден.
В фильме Вагнер рассказывает об источниках своей лирики, красоте простых предметов, рифме и о важных для него коллегах.
Фильм «Вымышленные странствия Яна Вагнера» снят известным театральным режиссером Егором Перегудовым.
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Татьяна Пигарёва о том, как в перестройку «Художественный» стал испанским кинотеатром, о советском фундаменте киноимперии Renoir и о первом приезде Альмодовара в Москву25 февраля 2021639
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