Онлайн-портреты современных немецких поэтов. «Вымышленные странствия Яна Вагнера»

Проект подготовлен Гете-институтом в Москве совместно с Библиотекой имени Н.А. Некрасова и сайтом Prosōdia при поддержке социальной сети «ВКонтакте» — в рамках Года Германии в России.

Ян Вагнер родился в 1971 году в Гамбурге, но давно уже живет в Берлине. Среди опорных точек его поэзии в прошлом — экспрессионисты Георг Тракль и Георг Гейм, Дилан Томас, Шеймас Хини и Уистен Хью Оден.

В фильме Вагнер рассказывает об источниках своей лирики, красоте простых предметов, рифме и о важных для него коллегах.

Фильм «Вымышленные странствия Яна Вагнера» снят известным театральным режиссером Егором Перегудовым.

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