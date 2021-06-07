Онлайн-портреты современных немецких поэтов. «Марион Пошманн: искусство видеть»

Мы продолжаем показывать фильмы-портреты современных немецких поэтов — это проект, подготовленный Гёте-Институтом в Москве совместно с Библиотекой имени Н.А. Некрасова и сайтом Prosōdia при поддержке социальной сети «ВКонтакте» — в рамках Года Германии в России.

Его следующая героиня — поэтесса Марион Пошманн, автор нескольких романов и многочисленных поэтических сборников. Последний из них — «Лимб» (2020) — в существенной своей части оказался посвященным Сибири.

Пошманн сама проехала по Сибири, как и герой ее книги — немецкий ученый XVIII века Иоганн Гмелин. В фильме режиссера Алексея Зорина об этом путешествии и его лирических отражениях с Марион говорит переводчик Антон Черный.

До этого мы представляли на Кольте двух других участников проекта — Дурса Грюнбайна и Яна Вагнера.

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При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.

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