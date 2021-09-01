Независимые СМИ предложили поправки к законам об иноагентах

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Более 20 главных редакторов и издателей российских независимых медиа подписали обращение к президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко с предложением внести изменения в законодательство РФ об иностранных агентах.
Обращение опубликовано сегодня, 1 сентября, на сайте телеканала «Дождь»*.
Поправки, которые предлагают авторы обращения, «необходимы для обеспечения полного выполнения закона "О средствах массовой информации", прозрачности процедуры внесения в списки "СМИ-иноагентов", определения точного порядка выхода из этого статуса, обеспечения равенства СМИ перед законом, а также защиты наиболее уязвимых категорий "иноагентов" — физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельность в СМИ».
В частности, предлагается вносить СМИ в реестр иноагентов только по решению суда, четко определить в законах понятия «политической деятельности» и «лоббизма», возложить на Министерство юстиции обязанность «доказывать ведение изданием "политической деятельности", а также доказывать связь между наличием иностранного финансирования и «политической деятельностью» в интересах конкретного правительства или организации».
Также среди предложенных поправок установление 30-процентного предела доли иностранного финансирования, превышение которого может послужить основанием для придания СМИ статуса иностранного агента, и законодательное определение порядка и сроков выхода СМИ из этого статуса при соблюдении конкретных условий.
С начала года реестр СМИ, признанных иноагентами, увеличился на 26 позиций. Среди изданий, которые были включены в него в 2021 году, «Медуза», VTimes, The Insider и «Дождь».
* Телеканал «Дождь» 20 августа внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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