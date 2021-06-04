Закрывается издание VTimes, признанное иноагентом

© VTimes

12 июня станет последним днем работы онлайн-издания VTimes*, которое в середине мая было внесено Министерством юстиции РФ в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Об этом 3 июня сообщила редакция VTimes.

«Мы не видим возможности продолжать издание VTimes», — пишут журналисты. Изучив семь семь сценариев продолжения работы, они пришли к выводу, что «в любом случае сохраняется риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы».

В заявлении также отмечается, что с VTimes как с иноагентом не будут сотрудничать рекламодатели и партнеры, а «добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа».

По словам сотрудников VTimes, они хотели делать «качественное и независимое медиа, площадку для свободного обмена конструктивными мнениями. «Но на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», — говорится в заявлении редакции VTimes.

Издание VTimes летом 2020 года создали журналисты, ушедшие из газеты «Ведомости» из-за конфликта с ее новым руководством.

На работу в новый проект, в частности, перешли бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редактор отдела экономики Елизавета Базанова, редактор международного отдела Михаил Оверченко, корреспондент Екатерина Мереминская, и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и арт-директор Григорий Кравченко. Советником VTimes стал нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр, который в конце 1990-х основал «Ведомости» совместно с The Wall Street Journal и Financial Times.

14 мая Минюст признал VTimes средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. В министерстве пояснили, что в реестр иноагентов включено «юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io"».



*Издание VTimes внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.