Закрывается издание VTimes, признанное иноагентом

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12 июня станет последним днем работы онлайн-издания VTimes*, которое в середине мая было внесено Министерством юстиции РФ в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Об этом 3 июня сообщила редакция VTimes.
«Мы не видим возможности продолжать издание VTimes», — пишут журналисты. Изучив семь семь сценариев продолжения работы, они пришли к выводу, что «в любом случае сохраняется риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы».
В заявлении также отмечается, что с VTimes как с иноагентом не будут сотрудничать рекламодатели и партнеры, а «добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа».
По словам сотрудников VTimes, они хотели делать «качественное и независимое медиа, площадку для свободного обмена конструктивными мнениями. «Но на собственном примере мы убедились: власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа», — говорится в заявлении редакции VTimes.
Издание VTimes летом 2020 года создали журналисты, ушедшие из газеты «Ведомости» из-за конфликта с ее новым руководством.
На работу в новый проект, в частности, перешли бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян, редактор отдела экономики Елизавета Базанова, редактор международного отдела Михаил Оверченко, корреспондент Екатерина Мереминская, и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и арт-директор Григорий Кравченко. Советником VTimes стал нидерландский медиаменеджер Дерк Сауэр, который в конце 1990-х основал «Ведомости» совместно с The Wall Street Journal и Financial Times.
14 мая Минюст признал VTimes средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. В министерстве пояснили, что в реестр иноагентов включено «юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io"».
*Издание VTimes внесено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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