Белорусских музыкантов хотят посадить за подстрекательство к беспорядкам

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В Беларуси задержаны музыканты фэнтези-фолк группы Irdorath по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им грозят сроки до 4 лет.
Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД Беларуси, в начале августа на даче под Минском были задержаны 16 человек, в том числе группа музыкантов, которая «с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое мероприятие прохожих, а их музыкальный перформанс усиливал протестное настроение участников шествия и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров».
Позднее выяснилось, что задержание произошло на праздновании дня рождения вокалистки Irdorath Надежды Калач.
Шестеро залержанных проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.
25 августа Борис Гребенщиков спросил у себя в фейсбуке: «Знает ли кто-нибудь о теперешней судьбе белорусской группы Irdorath?»
На этот вопрос ответили белорусские музыканты и деятели культуры:
В немецких соцсетях активно распространяются призывы под хэштегом #FreeIrdorath, передает Deutsche Welle.
Карстен Лим из группы Corvus Corax, Оливер Са Тир из группы Faun, Зимон Эрихсен из группы Mr. Hurley & Die Pulveraffen и другие музыканты и деятели культуры Германии обращаются к поклонникам с просьбой информационной и финансовой поддержки задержанных белорусских музыкантов.
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