Белорусских музыкантов хотят посадить за подстрекательство к беспорядкам

© Irdorath Fantasy-Folk Band / Facebook

В Беларуси задержаны музыканты фэнтези-фолк группы Irdorath по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им грозят сроки до 4 лет.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД Беларуси, в начале августа на даче под Минском были задержаны 16 человек, в том числе группа музыкантов, которая «с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое мероприятие прохожих, а их музыкальный перформанс усиливал протестное настроение участников шествия и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров».

Позднее выяснилось, что задержание произошло на праздновании дня рождения вокалистки Irdorath Надежды Калач.

Шестеро залержанных проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу, ранее возбужденному по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участия в них.

25 августа Борис Гребенщиков спросил у себя в фейсбуке: «Знает ли кто-нибудь о теперешней судьбе белорусской группы Irdorath?»

На этот вопрос ответили белорусские музыканты и деятели культуры:

Валерия Боровец, журналист: «Они в СИЗО ждут суда, когда суд неизвестно, в Беларуси есть люди которые сидят в тюрьме в ожидании суда с прошлого августа».

Ирена Котвицкая, музыкант: «Ребята еще в СИЗО. За игру на инструментах им предъявляют организацию массовых беспорядков».

Александр Помидоров, музыкант: «Пятеро членов группы и их друг-волынщик обвиняются по уголовной статье. Как было сказано в официальном заявлении "игрой на музыкальных инструментах провоцировали граждан на антиобщественные действия". Они находятся в минском СИЗО-1».

Юлия Тимофеева, писатель: «Им можно писать, они в СИЗО. До 4 лет колонии им светит».



В немецких соцсетях активно распространяются призывы под хэштегом #FreeIrdorath, передает Deutsche Welle.

Карстен Лим из группы Corvus Corax, Оливер Са Тир из группы Faun, Зимон Эрихсен из группы Mr. Hurley & Die Pulveraffen и другие музыканты и деятели культуры Германии обращаются к поклонникам с просьбой информационной и финансовой поддержки задержанных белорусских музыкантов.







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