Умер Евгений Гороховский

© pop/off/art

19 августа в Москве в возрасте 70 лет умер художник Евгений Гороховский.

Как сообщает галерея pop/off/art, причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Евгений Эдуардович Гороховский родился в 1951 году в Одессе, в 1973 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, работал по специальности в Новосибирске.

Становление художника происходило в 1970-е годы в окружении представителей неофициального искусства — Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова. В это время сложился его собственный стиль на стыке фотореалистического изображения и метафизического, концептуально отрефлексированного содержания.

Евгений Гороховский был одним из представителей отечественного фотореализма, придавшим ему специфическое философское звучание. Автор более двадцати персональных, участник около ста групповых выставок.

Работы художника находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства в Штутгарте (Германия), Художественный музей Зиммерли при Ратгерсском университете (США).







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