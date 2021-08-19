Умер Евгений Гороховский

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19 августа в Москве в возрасте 70 лет умер художник Евгений Гороховский.
Как сообщает галерея pop/off/art, причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.
Евгений Эдуардович Гороховский родился в 1951 году в Одессе, в 1973 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, работал по специальности в Новосибирске.
Становление художника происходило в 1970-е годы в окружении представителей неофициального искусства — Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова. В это время сложился его собственный стиль на стыке фотореалистического изображения и метафизического, концептуально отрефлексированного содержания.
Евгений Гороховский был одним из представителей отечественного фотореализма, придавшим ему специфическое философское звучание. Автор более двадцати персональных, участник около ста групповых выставок.
Работы художника находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства в Штутгарте (Германия), Художественный музей Зиммерли при Ратгерсском университете (США).
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