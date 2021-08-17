Объявлена программа Таллинской биеннале

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С 1 сентября по 17 октября в столице Эстонии в шестой раз пройдет «Таллинский фотомесяц» (Tallinna Fotokuu) – международная биеннале современного искусства, инициированная Эстонским союзом фотохудожников (Foku) в 2011 году.
Как сообщают организаторы, в этом году биеннале будет посвящена стратегии выживания, адаптации и построения сообщества в контексте неопределенности и социополитических разломов.
1 сентября «Таллинский фотомесяц» откроет в арт-центре Kai художественная ярмарка Foto Tallinn под руководством куратора Изабеллы ван Марле.
Главным событием биеннале станет международная групповая выставка в Эстонском музее современного искусства (EKKM), которая откроется 3 сентября. Впервые концепцию основной выставки разработали кураторы из России — творческое объединение кураторов ТОК (Анна Биткина и Мария Вейц). Соединяя исторический анализ и возможные политические сценарии, кураторы изучают взаимодействие местного самоуправления, общественного пространства и системы образования.
26 сентября и 10 октября в кинотеатре Sõprus состоятся показы и дискуссии кинопрограммы (кураторы — Лен Мурусалу и Джулиан Росси). Биеннале завершится симпозиумом, который пройдет 15 и 16 октября в Нарвской арт-резиденции (НАРТ) и арт-центре Kai.
В апреле организаторы биеннале провели открытый конкурс проектов сопроводительной программы «Таллинского фотомесяца». Художники, кураторы, исследователи, дизайнеры и писатели подали более 60 заявок, на основе которых сейчас создается разноплановая сопроводительная программа. Список проектов и участников, выбранных жюри, будет объявлен дополнительно.
Важная часть деятельности «Таллинского фотомесяца» — образовательная программа, которая поможет раскрыть темы, затронутые художниками и кураторами биеннале. В числе прочего организаторы готовят занятия на русском и эстонском языках для школьников.
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