Объявлена программа Таллинской биеннале

© Aurelia Minev / Tallinna Fotokuu

С 1 сентября по 17 октября в столице Эстонии в шестой раз пройдет «Таллинский фотомесяц» (Tallinna Fotokuu) – международная биеннале современного искусства, инициированная Эстонским союзом фотохудожников (Foku) в 2011 году.

Как сообщают организаторы, в этом году биеннале будет посвящена стратегии выживания, адаптации и построения сообщества в контексте неопределенности и социополитических разломов.

1 сентября «Таллинский фотомесяц» откроет в арт-центре Kai художественная ярмарка Foto Tallinn под руководством куратора Изабеллы ван Марле.

Главным событием биеннале станет международная групповая выставка в Эстонском музее современного искусства (EKKM), которая откроется 3 сентября. Впервые концепцию основной выставки разработали кураторы из России — творческое объединение кураторов ТОК (Анна Биткина и Мария Вейц). Соединяя исторический анализ и возможные политические сценарии, кураторы изучают взаимодействие местного самоуправления, общественного пространства и системы образования.

26 сентября и 10 октября в кинотеатре Sõprus состоятся показы и дискуссии кинопрограммы (кураторы — Лен Мурусалу и Джулиан Росси). Биеннале завершится симпозиумом, который пройдет 15 и 16 октября в Нарвской арт-резиденции (НАРТ) и арт-центре Kai.

В апреле организаторы биеннале провели открытый конкурс проектов сопроводительной программы «Таллинского фотомесяца». Художники, кураторы, исследователи, дизайнеры и писатели подали более 60 заявок, на основе которых сейчас создается разноплановая сопроводительная программа. Список проектов и участников, выбранных жюри, будет объявлен дополнительно.

Важная часть деятельности «Таллинского фотомесяца» — образовательная программа, которая поможет раскрыть темы, затронутые художниками и кураторами биеннале. В числе прочего организаторы готовят занятия на русском и эстонском языках для школьников.







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