Открыт конкурс проектов сопроводительной программы Таллинской биеннале

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Биеннале современного искусства «Таллинский фотомесяц» объявила открытый конкурс проектов сопроводительной программы. Организаторы биеннале приглашают участвовать в конкурсе индивидуально или коллективно, заявки принимаются от художников, кураторов, исследователей, дизайнеров, писателей и творчески мыслящих представителей любых других профессий.
Как сообщает пресс-служба биеннале, проекты могут предлагать как организации с уже наработанной программой, так и новые платформы. Частью сопроводительной программы биеннале могут стать выставки, презентации книг, перформансы, городские туры, читательские кружки и мероприятия в иных форматах. Мероприятия могут проводиться на общественных и частных территориях Таллина, желательно, чтобы они соотносились с тематикой главной программы «Таллинского фотомесяца». События сопроводительной программы будут проходить одновременно с биеннале — в сентябре и октябре 2021 года.
Задача сопроводительной программы «Таллинского фотомесяца» — представить, местным и международным посетителям оригинальных и альтернативных художников, их творческие начинания, а также нетрадиционные выставочные места. Главным направлением биеннале в этом году станет изучение стратегий выживания, адаптации и построения сообщества в контексте неопределенности и социополитических разломов. «Фотомесяц» ценит современную визуальную культуру, но отклоняется от традиционных методов фотографии, расширяя свой фокус до различных взглядов, которые присутствуют в обществе. На этот раз основная программа биеннале сосредоточена на стратегиях выживания и адаптации, а также на построении сообщества в эти трудные и революционные времена. Важное место в этом году отведено оживлению культурной связи между Эстонией и Россией и привлечению к участию местных национальных меньшинств.
В этом году «Таллинский фотомесяц» впервые выделит стипендии для участников сопроводительной программы. Кроме того, биеннале создаст базу контактов для возможного долгосрочного сотрудничества. По словам художественного директора «Таллинского фотомесяца» Куллы Лаас, новые стипендии для сопроводительной программы направлены на поддержку экспериментов, самоначинаний за пределами традиционных выставочных площадок, помощь в мэппинге болевых точек городского пространства и открытию возможностей для начала дискуссий. Всего будет назначено две стипендии по 500 евро.
Проекты сопроводительной программы «Таллинского фотомесяца — 2021» станут частью публичной программы биеннале, будут представлены зарубежным и местным арт-профессионалам. Организаторы проектов сами отвечают за поиск выставочных площадок и за все расходы, сопутствующие осуществлению проекта.
Заявки принимаются онлайн до 9 мая. К заявке следует приложить oписание проекта, резюме или биографии всех участников, а также 3–5 изображений, которые помогут представить проект.
Проекты для сопроводительной программы выберут организаторы «Таллинского фотомесяца» и члены совета. Результаты конкурса будут объявлены 14 мая.
Главную выставку биеннале «Таллинский фотомесяц» в этом году курирует ТОК — кураторский дуэт из России (Анна Биткина и Мария Вейц). Помимо международной групповой выставки в Эстонском музее современного искусства (ЕККМ), в ходе биеннале состоится показ фильмов в кинотеатре Sõprus, а также международный симпозиум и художественная ярмарка Foto Tallinn в арт-центре Kai. Кроме того, состоится ряд встреч для содействия международному сотрудничеству в сфере искусства.
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