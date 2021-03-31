Таллинская биенналле современного искусства пригласила кураторов из России

ТОК — Анна Биткина и Мария Вейц. Новая Голландия, Петербург, 2019 © Александра Гетманская

В 2021 году курировать главную выставку международной биеннале современного искусства «Таллинский фотомесяц» будет Творческое объединение кураторов (ТОК) — кураторский дуэт из России Анна Биткина и Мария Вейц, выбранный по итогам закрытого конкурса. Выставка пройдет в Эстонском музее современного искусства (ЕККМ) с 3 по 17 октября.

Международная биеннале современного искусства «Таллинский фотомесяц» проводится с 2011 года. Как сообщает пресс-служба биеннале, в этом году биеннале и ее главная выставка будут способствовать налаживанию сотрудничества арт-культурных сообществ Балтийского региона и России. Новые связи будут создаваться за счет участия в ней российских художников, которые до этого не выставлялись в Таллине, и приглашения кураторами эстонских художников для создания новых работ и проектов с фокусом на историю и современный урбанистический контекст Эстонии.

Также впервые концепцию основной выставки приглашены разработать кураторы из России. К участию в выставке и симпозиуме будут приглашены художники и исследователи из разных стран от Судана до Ирландии, которые в своей практике обращаются к вопросам деколонизации архитектуры и отказа от иерархического подхода к формированию городских пространств и сообществ.

Отмечается, что кураторская концепция ТОКа была выбрана как наиболее созвучная основному направлению биеннале этого года: стратегии выживания, адаптации и построения сообщества в контексте неопределенности и социополитических разломов.

ТОК описывает свою кураторскую идею следующим образом:

«Наша главная задача — поиск ответов на вопрос: Как в сегодняшней ситуации разъединения и вынужденной дистанции формировать новые практики сосуществования, которые бы приближали будущее, построенное на принципах взаимозависимости и ненасилия? Для этого мы выбрали стратегию преодоления предписанной временной и нарративной линейности и обращения к периферийным, неочевидным практикам сохранения и передачи знания. В своем исследовании мы опираемся на концепцию "интенсивных мест", предложенную российским философом и медиаисследователем Михаилом Куртовым. "Интенсивное место" — это место, которое характеризуется двумя базовыми процессами собирания и рассеивания, оба из которых имеют физическое и психологическое значение. В интенсивных местах могут аккумулироваться опыты, предметы и знания, которые распространяются на другие контексты, где прежде разобщенные индивидуальные действия и идеи трансформируются в концепции, которые, в свою очередь, помогают создать новые знания и возможности существования. В рамках биеннале мы сделаем мэппинг "интенсивных мест" Таллинна и попытаемся запустить процессы их интенсификации с помощью художественных и кураторских стратегий. Картографируя "интенсивные места", мы будем двигаться в следующих направлениях: тренировка политического воображения через процесс деколонизации архитектуры, анализ городского планирования через призму интерсекциональности, изучение индустриального наследия и его экологических последствий, поиск альтернативных сообществ и зон, скрывающихся на пересечениях общественных и личных пространств».

Главная выставка «Таллинского фотомесяца» 2021 года, курируемая ТОКом, задаст направление публичной и образовательной программам и очертит концептуальные рамки для других частей биеннале. Помимо курирования главной выставки, Анна Биткина и Мария Вейц примут участие в концептуализации программы симпозиума биеннале, впервые организуемого при содействии Эстонского центра развития современного искусства (ECADC).

Творческое объединение кураторов — первое официально зарегистрированное кураторское объединение в России, созданное в Петербурге Анной Биткиной и Марией Вейц в 2010 году как платформа для исследовательских проектов на пересечении современного искусства, социальных наук и социально-ориентированного дизайна. Будучи номадическим коллективом, работающим между Россией и Европой, Ближним Востоком и США, кураторы ТОКа помещают свою практику между историческим анализом и политическим воображением и рассматривают причины и последствия меняющейся политической и социальной реальности. Одним из важных фокусов проектов ТОКа — изучение элементов постсоветского в различных социальных сферах, а также влияние глобального капитализма на локальные процессы.







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