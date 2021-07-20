«Летчикфест» перенесен на 2022 год

Сегодня, 20 июля, команда московского клуба «Китайский летчик Джао Да», которая проводит в Ярославской области рок-фестиваль «Летчикфест», объявила о решении перенести его на лето 2022 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщают организаторы фестиваля, их позицию разделяют в администрации Ярославской области, которая, как и многие регионы РФ, ввела на своей территории антиковидные ограничения.

Предварительные даты «Летчикфеста-2022» — 5–7 августа 2022 года.

«Летчикфест» должен был пройти 6–8 августа в эко-туристическом комплексе «Джао Да!Ча» под Переславлем-Залесским Ярославской области. Все купленные билеты на Летчикфест будут действительны в 2022 году. Тем, кто пожелает сдать билеты, будет предоставлена такая возможность.

«Мы надеемся, что поклонники с пониманием отнесутся к переносу "Летчикфеста" на следующее лето, а мы со своей стороны не останавливаем работу и сделаем всё возможное, чтобы фестиваль состоялся и подарил максимум положительных эмоций, — сообщили в оргкомитете фестиваля. — У "Летчикфеста" есть своя, преданная аудитория и многие купившие билеты, предпочли не возвращать их, а посетить фестиваль через год».

Рок-фестиваль под открытым небом «Летчикфест» проводится с 2019 года. В этом году в нем должны были принять участие 32 исполнителя, в том числе «Машина времени», «ДДТ», «Сплин», «Би-2», Найк Борзов, Дельфин, Uma2rman, Shortparis, «Моя Мишель» и Анна Егоян.







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