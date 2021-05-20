«Летчикфест-2021» пройдет в августе

Рок-фестиваль «Летчикфест», который организует команда московского клуба «Китайский летчик Джао Да», будет проходить с 6 по 8 августа в эко-туристическом комплексе «Джао Да!Ча» в Ярославской области.

Впервые «Летчикфест» проводился в августе 2019 года, к 20-летию клуба, затем организаторы решили сделать фестиваль ежегодным, но в 2020 году были вынуждены перенести его из-за пандемии.

В этом году на фестивале выступят 32 исполнителя, в том числе «Машина времени», «ДДТ», «Сплин», «Би-2», Найк Борзов, Дельфин, Uma2rman, Shortparis, «Моя Мишель», Анна Егоян.

Полный список участников опубликован на сайте «Летчикфеста», там же открыта продажа билетов.

Организаторы ожидают на фестивале до 20 тысяч гостей и готовят для них 20 фудкортов, представляющих разные кухни мира, площадки с развлечениями, маркет и многое другое.

Подробную информация об эко-туристическом комплексе «Джао Да!Ча» можно получить на его сайте.







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