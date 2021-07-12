Умер Борис Кошелохов

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11 июля в Мариинской больнице в Петербурге на 80-м году жизни умер художник Борис Кошелохов.
Как сообщает «Петербургский дневник», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
Борис Николаевич Кошелохов (в творческих кругах был известен под прозвищем Боб) родился в 1942 году городе Златоусте Челябинской области, в 1962 году переехал в Ленинград, работал электриком, санитаром, водителем, рабочим на стройке, участвовал в геологических экспедициях.
В середине 1970-х заявил о себе как профессиональный художник, в 1977 году основал творческую группу «Летопись», объединившую нескольких художников-нонконформистов. В 1978 году эмигрировал в Италию, но через несколько месяцев вернулся в СССР. В 1970-е — 1980-е годы организовал ряд неофициальных выставок.
С 1978 года в разных странах прошли более двадцати персональных выставок Бориса Кошелохова, художник участвовал во многих групповых выставках на родине и за рубежом.
Работы Бориса Кошелохова находятся в Государственном Русском музее и других музейных собраниях, а также в частных коллекциях в странах бывшего СССР, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Корее и Японии.
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