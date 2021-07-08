Объявлена программа фестиваля «Рудник»

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С 13 по 22 августа на острове Свияжске неподалеку от Казани пройдет международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Как и в прошлом году, из-за пандемии организаторы отказались от основной конкурсной программы, центральной частью фестиваля станут две творческие мастерские – Школа документального кино и Школа документальной анимации.
Как сообщают организаторы фестиваля, в случае ухудшения эпидемиологиеской ситуации мастерские будут проведены в онлайн-формате. Если этого не произойдет, для въезда в Свияжск всем участникам фестиваля необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее 72 часов до посещения.
Занятия Школы документальной анимации будут вести программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер, сценарист Александр Родионов и аниматор Евгения Жиркова. На практических занятиях участники школы будут разрабатывать свои анимационно-документальные проекты, начиная с замысла, написания сценария и сочинения визуального решения до готового мультфильма.
Для участия в Школе документальной анимации необходимо пройти конкурсный отбор. К участию приглашаются все желающие в возрасте 18 лет и старше, заявки принимаются онлайн до 26 июля.
Обучение и проживание в Свияжске оплачивают организаторы, проезд и питание — учащиеся. Уточнить информацию об участии в мастерских и о подаче заявок можно по телефону +7 916 686 3535 или по почте razbeg@razbeg.org.
Школа документального кино впервые не будет набирать новых участников, а откроется только для выпускников школ четырех предыдущих фестивалей: для тех, кто уже сделал первые шаги в документалистике, а теперь готов глубже погружаться в искусство работы с героями и историями. Вместе с куратором Ольгой Привольновой (режиссером, выпускницей Школы Марины Разбежкиной) они снимут в Свияжске один большой общий фильм на заданную тему.
Результаты работы обеих мастерских покажут в последний день фестиваля. Кроме того, на фестивале пройдут показы документальных фильмов для всех желающих.
Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» проводится с 2017 года. За прошедшие годы на фестивале было представлено более пятидесяти фильмов, некоторые из них впоследствии получили престижные европейские премии. Студентами школ документального кино и документальной анимации стали более 120 авторов, каждый из них снял свой первый фильм, а некоторые поступили в киношколы в Москве и Петербурге, решив стать режиссерами. Работы студентов показывали на кинофестивалях в России и за рубежом.
Фестиваль организуют Центр современной культуры «Смена», Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» и фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан. Арт-директор фестиваля — Марина Разбежкина.
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