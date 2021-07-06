Начинается Каннский фестиваль

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Сегодня, 6 июля, премьерой музыкальной драмы Леоса Каракса «Аннетт» во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет в Каннах открывается 74-й Каннский международный кинофестиваль.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет фестиваля, в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19 число зрителей в залах ограничено, на всех фестивальных площадках посетителям строго предписано носить маски, а также регулярно пользоваться антисептическим гелем. Гостям фестиваля, не имеющим сертификата о вакцинации препаратами, утвержденными в ЕС, каждые 48 часов придется проходить тест на коронавирус.
Ранее в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией во Франции и во всем мире фестиваль был перенесен с мая на июль.
Готовясь к фестивалю, организаторы отсмотрели 2800 фильмов и 60 из них отобрали для показа в Каннах
В основной конкурсной программе участвуют 24 фильма. Помимо «Аннетт» среди них «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова по роману Алексея Сальникова, а также новые работы Ильдико Эньеди, Пола Верховена, Шона Пенна, Надава Лапида, Жака Одиара, Апитчатпона Вирасетакула, Уэса Андерсона, Нанни Моретти, Франсуа Озона и Асгара Фархади.
Фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего вошли в конкурсную программу «Особый взгляд», где с ними будут соревноваться 16 картин режиссеров из Австрии, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Гаити, Израиля, Исландии, Китая, Мексики, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.
В секции спецкопазов будет представлен «Бабий Яр» Сергея Лозницы, в секции «Каннские премьеры» зрители увидят новые работы Корнеля Мундруцо, Арно Деплешена, Шарлотты Генсбур, Оливера Стоуна и других кинематографистов.
74-й Каннский международный кинофестиваль завершится 17 июля. Обладателей главных наград, в том числе «Золотой пальмовой ветви», определит жюри во главе с американским режиссером, продюсером, сценаристом и актером Спайком Ли. Уже известен лауреат почетной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф: приз будет вручен американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер.
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