Джоди Фостер получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»

© Festival de Cannes

Сегодня, 2 июня, стало известно, что почетный приз 74-го Каннского международного кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф будет вручен американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер.

«Вслед за Жанной Моро, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фондой, Жан-Полем Бельмондо, Мануэлом ди Оливейрой, Жан-Пьером Лео, Аньес Варда и Аленом Делоном Джоди Фостер получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" фестиваля в знак признания ее блестящей актерской карьеры и уникальной личности», — говорится в сообщении на сайте Каннского фестиваля.

В 1976 году «Золотую пальмовую ветвь» завоевал фильм Мартина Скорсезе «Таксист» (Taxi Driver), в котором 13-летняя актриса сыграла одну из главных ролей. С тех пор в Каннах было показано еще шесть фильмов Джоди Фостер — как актерских, так и режиссерских работ.

Джоди Фостер станет почетным гостем церемонии открытия 74-го Каннского международного кинофестиваля, которая состоится 6 июля на сцене Дворца фестивалей и конгрессов. На открытии фестиваля будет показана музыкальная драма Леоса Каракса «Аннетт» (Annette).

В основную конкурсную программу также вошли фильмы «Бенедетта» (Benedetta) Пола Верховена и «Французский вестник» (The French Dispatch) Уэса Андерсона. Полностью программа будет объявлена 3 июня.

Фестиваль продлится до 17 июля. Обладателей главных призов выберет жюри под председательством американского режиссера, продюсера, сценариста и актера Спайка Ли.







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