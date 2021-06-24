Объявлен состав жюри Каннского фестиваля

© Hervé Fabre / Festival de Cannes

Сегодня, 24 июня, дирекция 74-го Международного Каннского кинофестиваля объявила состав жюри.

Как сообщает сайт Каннского фестиваля, в состав жюри вошли пять женщин и трое мужчин семи национальностей с пяти континентов:

режиссер Мати Диоп (Франция)

певица и автор песен Милен Фармер (Канада),

актриса, продюсер, сценарист и режиссер Мэгги Джилленхол (США)

режиссер, продюсер, сценарист Клебер Мендонса Фильо (Бразилия)

актер Тахар Рахим (Франция)

актер Сон Кан-хо (Южная Корея).



Вместе с председателем жюри, американским режиссером, продюсером, сценаристом и актером Спайком Ли они выберут победителей фестиваля из 24 фильмов основной конкурсной программы.

74-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 6 по 17 июля, его откроет премьера музыкальной драмы Леоса Каракса «Аннетт». В основном конкурсе также будут соревноваться фильмы Ильдико Эньеди, Пола Верховена, Мии Хансен-Лев, Рюсукэ Хамагути, Шона Пенна, Надава Лапида, Набиля Аюша, Юхо Куосманена, Йоакима Триера, Катрин Корсини, Жоакима Лафосса, Жака Одиара, Махамат-Салеха Харуна, Апитчатпона Вирасетакула, Джастина Курзеля, Брюно Дюмона, Шона Бейкера, Уэса Андерсона, Джулии Дюкорно, Нанни Моретти, Франсуа Озона, Асгара Фархади и картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.

В конкурсной программе «Особый взгляд» участвуют фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего. В секции спецкопазов будет представлен «Бабий Яр» Сергея Лозницы, в секции «Каннские премьеры» зрители увидят новые работы Корнеля Мундруцо, Арно Деплешена, Шарлотты Генсбур, Оливера Стоуна и других кинематографистов.

Почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф будет вручена американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер.







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