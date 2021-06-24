Объявлен состав жюри Каннского фестиваля

«Карусель без людей — это железки»
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 2021311
Сегодня, 24 июня, дирекция 74-го Международного Каннского кинофестиваля объявила состав жюри.
Как сообщает сайт Каннского фестиваля, в состав жюри вошли пять женщин и трое мужчин семи национальностей с пяти континентов:
Вместе с председателем жюри, американским режиссером, продюсером, сценаристом и актером Спайком Ли они выберут победителей фестиваля из 24 фильмов основной конкурсной программы.
74-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 6 по 17 июля, его откроет премьера музыкальной драмы Леоса Каракса «Аннетт». В основном конкурсе также будут соревноваться фильмы Ильдико Эньеди, Пола Верховена, Мии Хансен-Лев, Рюсукэ Хамагути, Шона Пенна, Надава Лапида, Набиля Аюша, Юхо Куосманена, Йоакима Триера, Катрин Корсини, Жоакима Лафосса, Жака Одиара, Махамат-Салеха Харуна, Апитчатпона Вирасетакула, Джастина Курзеля, Брюно Дюмона, Шона Бейкера, Уэса Андерсона, Джулии Дюкорно, Нанни Моретти, Франсуа Озона, Асгара Фархади и картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по роману Алексея Сальникова.
В конкурсной программе «Особый взгляд» участвуют фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего. В секции спецкопазов будет представлен «Бабий Яр» Сергея Лозницы, в секции «Каннские премьеры» зрители увидят новые работы Корнеля Мундруцо, Арно Деплешена, Шарлотты Генсбур, Оливера Стоуна и других кинематографистов.
Почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф будет вручена американской актрисе, режиссеру и продюсеру Джоди Фостер.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:30Объявлена публичная программа к выставке «Уют и Разум»
16:05Перенесен первый уикенд фестиваля «Выкса | Арт-Овраг»
15:35Moscow Urban Fest пройдет онлайн
14:37Начались съемки сериала о Фаине Раневской
13:12Объявлен состав жюри Каннского фестиваля
11:43Павильон РФ на Венецианской архитектурной биеннале проведет «АрхиДжем»
10:28«Унесенные призраками» вернутся на российские экраны
Вчера
17:28В «ДК Рассвет» пройдет спецпоказ фильма «Расторгуев»
14:20Объявлен длинный список премии «Ясная Поляна»Все новости
Шура Буртин о карусели «Заря» — странном объекте, который этим летом способен ненадолго изменить вашу жизнь24 июня 2021311
Александр Чанцев о книге Ольги Балла «Библионавтика. Выписки из бортового журнала библиофага»24 июня 2021509
«Ничего этого не будет» Романа Михайлова в БДТ23 июня 20211381
Александр Чанцев читает предвирусный дневник Кирилла Кобрина22 июня 20212241
Год спустя после открытия Главного храма Вооруженных сил историк искусства Мария Дятлова проводит его новую ревизию22 июня 20213410
В Перми снова прошел Дягилевский фестиваль Курентзиса22 июня 20213611
Новый городской романс от необычной московской постпанк-группы21 июня 20213042
Мастерская Райкина как новый агент на поле взаимодействия искусств21 июня 20212476
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 20214529
Деревенские синефилы, футболистки из Карачаево-Черкесии, бродяги из Эль-Пасо и перековка шахтера18 июня 20214964
Премьера «потерянного» арт-рок-альбома нижегородской группы, записанного в середине 1990-х18 июня 20214557
Натан Ингландер, прекрасный американский писатель, постоянный автор The New Yorker, был вынужден покинуть ставший родным Нью-Йорк и переехать в Канаду. В своем эссе он думает о том, что это значит — продолжать свою жизнь в другой стране17 июня 20216288