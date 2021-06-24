Moscow Urban Fest пройдет онлайн

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Из-за ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией, фестиваль Moscow Urban Fest 2021 будет проводиться онлайн, доступ на деловую программу Moscow Urban Forum и выставку в Московском концертном зале «Зарядье» будет ограничен.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, трансляции лекций, дискуссий и круглых столов будут вестись из МКЗ «Зарядье» на сайте Moscow Urban Fest .
«Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации мы не можем рисковать самым главным — здоровьем горожан. Поэтому мы решили перенести наш Урбанфест в онлайн-формат, — приводят в пресс-службе слова директора фестиваля Арины Дробиной. — За неделю мы переформатировали все оффлайн-активности: договорились со спикерами о трансляциях, немного изменили программу, умудрились перепридумать дистанционные тренировки и оформили онлайн-платформу».
Фестиваль пройдет с 1 по 4 июля, его тема в этом году — «Rе:город. Жизнь в новой эре».
В эпоху (пост)пандемии и ограничений Moscow Urban Fest предлагает обсудить городские трансформации, отмечают организаторы фестиваля: «За последний год мы все стали жить немного по-новому. Изменились наши привычные маршруты, поменялось отношение к личному пространству и его функциональности, мы стали больше задумываться о таких составляющих городской среды, как здоровье и социальное неравенство, у нас появились новые форматы удаленной работы и отдыха».
Эти темы легли в основу образовательной, культурной и развлекательной программ Moscow Urban Fest 2021, объединенных четырьмя треками:
Все мероприятия Moscow Urban Fest, а также фильмы фестивальной кинопрограммы, которую подготовила компания Beat Films, можно будет смотреть онлайн по предварительной регистрации, которая с сегодняшнего дня открыта на сайте фестиваля.
Среди зарубежных участников фестиваля экономист, автор научного-популярного бестселлера «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» Дарон Аджемоглу (США), профессор Гарвардской школы дизайна, ландшафтный архитектор, урбанист и борец за защиту климата Марта Шварц (США), философ и писатель, основоположник жанра теоретический фикшн, автор книги «Циклонопедия» Реза Негарестани (Иран), мультимедийная художница Цао Фей (Китай), историк архитектуры Беатрис Коломина (Испания), антрополог Моника Луиза Смит (США), экс-декан архитектурного факультета Колумбийского университета Марк Уигли (США), основатель студии дизайна Studio Swine Александр Гровс (Великобритания), геронтолог и инженер, председатель фонда SENS Обри ди Грей (Великобритания).
Также в фестивале примут участие кандидат социологических наук, руководитель Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер, основатель фестиваля «Форма», кандидат культурологии Юрий Кассин, социолог Виктор Вахштайн, куратор Николай Палажченко, художница Марина Звягинцева, арт-менеджер, популяризатор лэнд-арта Юлия Бычкова и другие российские спикеры.
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