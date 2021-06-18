Фестиваль «Форма» перенесли на осень

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Сегодня, 18 июня, организаторы фестиваля современного искусства «Форма» объявили о решении не проводить его 8-11 июля, как было запланировано раньше, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и введением новых ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в Москве. Новые даты проведения фестиваля – 9-12 сентября.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, его площадкой останется общественно-деловое пространство «Басманный двор», программа не изменится, все купленные билеты будут действительны.

«Сообщения правительства Москвы и эпидемиологическая обстановка в городе меняют наши планы, — цитирует пресс-служба комментарий основателя и директора фестиваля «Форма» Юрия Кассина. — Мы посоветовались с артистами, партнерами и организаторами других фестивалей и поняли, что перенос — самое лучшее решение. Фестиваль состоится в этом году, но не в июле, а в сентябре, когда обстановка станет безопаснее».

«Мы видим в этом свои плюсы — у нас будут дополнительные месяцы для подготовки, чтобы сделать для вас самый яркий фестиваль современного искусства. Мы активно будем работать над тем, чтобы приумножить программу и сделать наши премьерные перформансы более проработанными», — отметил Юрий Кассин.

Фестиваль «Форма» проводится в Москве с 2011 года, его главная цель — продвижение современного экспериментального искусства.

Среди заявленных участников фестиваля в этом году Максим Диденко, Павел Пепперштейн, Олег Кулик, «ВЕЩЬ», JARS, Lucidvox, Kymatic, The RIG, Анна Михайлова, Маяна Насыбуллова, Андрей Сяйлев, театр «Организмы», Анна Цветкова, Юлия Арсен.

В программе «Формы-2021» концерты экспериментальной музыки, A/V Live выступления, инсталляции, арт-объекты, site-specific театральные представления и перформансы. Одной из ключевых тем фестиваля станет практика создания тотального произведения искусства, на «Форме» запланировано несколько масштабных коллабораций с участием известных режиссеров, хореографов, художников и артистов.







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