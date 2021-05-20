Объявлены первые участники фестиваля «Форма»

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Кем признан этот материал?20 мая 20211227
Сегодня, 19 мая, фестиваль современного искусства «Форма», который пройдет 8-11 июля в общественно-деловом пространстве «Басманный двор» в Москве, объявил первую волну участников.
Как сообщают организаторы фестиваля, среди них Максим Диденко, Павел Пепперштейн, Олег Кулик, группы «ВЕЩЬ», JARS и Lucidvox, ансамбли Kymatic и The RIG, художники Анна Михайлова, Маяна Насыбуллова, Андрей Сяйлев, петербургский театр «Организмы», хореографы Анна Цветкова и Юлия Арсен.
В программе фестиваля концерты экспериментальной музыки, A/V Live выступления, инсталляции, арт-объекты, site-specific театральные представления и перформансы.
Одной из ключевых тем фестиваля станет практика создания тотального произведения искусства. В этом году на «Форме» запланировано несколько масштабных коллабораций с участием известных режиссеров, хореографов, художников и артистов.
Узнать подробности о фестивале «Форма» и его участниках, а также купить билеты можно на сайте formafestival.ru.
Фестиваль «Форма» проводится в Москве с 2011 года, его главная цель — продвижение современного экспериментального искусства.
В разные годы участниками фестиваля были Максим Диденко, Павел Пепперштейн, Петр Мамонов, Олег Купик, Пахом, Антоха MC, Миша Most, Алиса Йоффе, Юрий Муравицкий, Acid Mothers Temple, Black Lips, АХЕ, Андрей Кузькин, «4 Позиции Бруно», «Буерак», Константин Звездочётов, Алина Насибуллина, Laurel Halo, Мария Агуреева, Арт-группировка «ЗИП», Вова Nootk, Slava Ptrk, Алексей Трегубов, «Вежливый отказ», Tony Bennet, Света Шуваева, Петр Быстров, Аня Желудь, Long Arm, София Родина, PTU, Interchain, «ГШ», Buttechno, Иван Горшков, Пасош, Игорь Самолет и другие.
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