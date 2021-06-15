Перенесена «Усадьба Jazz»

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Организаторы международного музыкального фестиваля под открытым небом «Усадьба Jazz» объявили о том, что вынуждены отложить его проведение до 2022 года.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке «Усадьбы Jazz».
«Мы рассматривали разные сценарии и готовы были запустить работу над фестивалем в 2021 году, но ряд независящих от нас обстоятельств, таких как финансовые последствия пандемии, как ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве и Московской области, нежелание спонсоров и партнёров рисковать в нестабильной эпидемиологической обстановке, невозможность привезти иностранных звёзд и сделать фестиваль в привычной для зрителя концепции, не позволили запустить подготовку фестиваля в этом году. Мы не можем в настоящий момент не только привести иностранных артистов, но и в целом гарантировать, что даже подготовленный фестиваль не будет отменен в последний момент», — пишут организаторы фестиваля.
Они сообщают, что все купленные билеты будут действительны на фестиваль 2022 года.
XVII Международный фестиваль «Усадьба Jazz» планировалось провести в подмосковной усадьбе «Архангельское» в мае 2020 года, но в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой организаторы перенесли его на 2021 год.
«Усадьба Jazz» — крупнейший российский фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, — проводится с 2004 года. С тех пор на нем выступили более тысячи музыкантов со всего мира, в том числе Юсеф Латиф, Брэнфорд Марсалис, Маркус Миллер, Джон Скофилд, Ларри Кориелл, Джейкоб Кольер, «Аквариум», Игорь Бутман, Леонид Агутин, Нино Катамадзе & Insight, Антон Беляев, Therr Maitz и The Black Eyed Peas.
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