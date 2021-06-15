Перенесена «Усадьба Jazz»

© Усадьба Jazz / Facebook

Организаторы международного музыкального фестиваля под открытым небом «Усадьба Jazz» объявили о том, что вынуждены отложить его проведение до 2022 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке «Усадьбы Jazz».

«Мы рассматривали разные сценарии и готовы были запустить работу над фестивалем в 2021 году, но ряд независящих от нас обстоятельств, таких как финансовые последствия пандемии, как ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве и Московской области, нежелание спонсоров и партнёров рисковать в нестабильной эпидемиологической обстановке, невозможность привезти иностранных звёзд и сделать фестиваль в привычной для зрителя концепции, не позволили запустить подготовку фестиваля в этом году. Мы не можем в настоящий момент не только привести иностранных артистов, но и в целом гарантировать, что даже подготовленный фестиваль не будет отменен в последний момент», — пишут организаторы фестиваля.

Они сообщают, что все купленные билеты будут действительны на фестиваль 2022 года.

XVII Международный фестиваль «Усадьба Jazz» планировалось провести в подмосковной усадьбе «Архангельское» в мае 2020 года, но в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой организаторы перенесли его на 2021 год.

«Усадьба Jazz» — крупнейший российский фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, — проводится с 2004 года. С тех пор на нем выступили более тысячи музыкантов со всего мира, в том числе Юсеф Латиф, Брэнфорд Марсалис, Маркус Миллер, Джон Скофилд, Ларри Кориелл, Джейкоб Кольер, «Аквариум», Игорь Бутман, Леонид Агутин, Нино Катамадзе & Insight, Антон Беляев, Therr Maitz и The Black Eyed Peas.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.