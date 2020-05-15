«Усадьбу Jazz» перенесли на 2021 год

Организаторы XVII Международного фестиваля «Усадьба Jazz», который должен был пройти 30-31 мая в подмосковной усадьбе «Архангельское», решили перенести его на 2021 год.

Как сообщила в своем фейсбуке президент фестиваля Мария Семушкина, решение о переносе «Усадьбы Jazz» принято «в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой». Об этом же говорится в сообщении, опубликованном на сайте фестиваля.

«Нам с командой было очень непросто принять это решение, — написала Мария Семушкина. — Но принятые по всему миру, в том числе в России, меры по борьбе с пандемией коронавируса, такие как запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие авиасообщения между странами и многие другие правила, делают невозможным проведение нашего традиционного праздника музыки "Усадьба Jazz"».

Когда в конце апреля стало известно о намерении организаторов провести «Усадьбу Jazz» в онлайн-формате, хедлайнер фестиваля Земфира отказалась в нем участвовать.

По словам Марии Семушкиной, в 2021 году в списке участников «Усадьбы Jazz» Земфиры не будет.

«Line-up фестиваля следующего года будет изменен, — сообщила она. — Земфира, заявленная в качестве хедлайнера, не примет участие в фестивале следующего года. Те, кто уже купил билеты на фестиваль, смогут посетить по этим билетам фестиваль в 2021 году. Вернуть билеты тоже безусловно можно, но технически вернуть деньги возможно только по окончании периода самоизоляции. Программа фестиваля будет сформирована существенно позже. И в ней будут без сомнения и яркие звезды, и новые открытия, и, главное, неповторимая атмосфера!»

«Усадьба Jazz» — крупнейший российский фестиваль под открытым небом, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике, — проводится с 2004 года. С тех пор на нем выступили более тысячи музыкантов со всего мира, в том числе Юсеф Латиф, Брэнфорд Марсалис, Маркус Миллер, Джон Скофилд, Ларри Кориелл, Джейкоб Кольер, «Аквариум», Игорь Бутман, Леонид Агутин, Нино Катамадзе & Insight, Антон Беляев, Therr Maitz и The Black Eyed Peas.















































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