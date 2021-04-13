Отменен кинофестиваль «Край света — 2021»

Организаторы международного кинофестиваля «Край света», проведение которого была запланировано в Сахалинской области в 2021 году, решили отменить его в связи с тем, что в бюджете региона не предусмотрено средств на эти цели.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонну Лаврик.

«При подготовке бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов мы исходили из того, что он должен быть, безусловно, социально ориентирован. Мы сделали упор на создании современной инфраструктуры, уделив особое внимание строительству и реконструкции культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений, обеспечению детских школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием, а также подготовке высококвалифицированных кадров для организаций культуры. По этой причине от проведения масштабных культурно-массовых мероприятий в текущем году, в том числе и сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток", было принято решение отказаться», — рассказала министр.

В нынешних условиях, сложившихся из-за пандемии COVID-19, отметила она, регион вынужден был отказаться от проведения кинофестиваля. По словам Нонны Лаврик, в дальнейшем Сахалинская область не планирует отказываться от фестиваля «Край света», его снова начнут проводить, когда появится такая возможность.

Прошлым летом «Край света» должен был состояться в Южно-Сахалинске в десятый раз, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации было решено не проводить фестиваль в обычном формате. Вместо этого в августе прошел фестиваль «Край света — 2020». На нем не было туристов, а также артистов и режиссеров из России и других стран, конкурсная программа была отменена, а главным призом вместо традиционного Гран-при стал приз зрительских симпатий.







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