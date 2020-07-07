Юбилейный фестиваль «Край света. Восток» перенесен на 2021 год

© Алексей Юшенков

Десятый, юбилейный международный кинофестиваль «Край света. Восток», который должен был состояться в Южно-Сахалинске этим летом, в связи с эпидемиологической ситуацией перенесен на 2021 год. Вместо него с 21 по 28 августа пройдет фестиваль «Край света — 2020».

«Это особый фестиваль, проведение которого возможно в условиях пандемического лета этого года», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля «Край света. Восток».

В течение недели в главных кинотеатрах Южно-Сахалинска — «Октябре» и «Комсомольце» — будут представлены четыре программы:

«Хиты Края света» — обладатели Гран-при фестиваля и победители зрительского голосования разных лет;

«Край света. Горизонты событий» — семь-восемь новых фильмов из числа отобранных программной дирекцией для фестиваля этого года; конкурс проводиться не будет, но состоится зрительское голосование, а победитель получит приз зрительских симпатий;

«Сахалинский след» — лучшие картины из программ прошлых лет, а также несколько новых работ сахалинских кинематографистов;

Анимационная программа (утренние сеансы по выходным).

Всего на фестивале «Край света — 2020» покажут около 30 фильмов — почти в два раза меньше, чем обычно. Культурная программа также будет сведена к минимуму, организаторы изучают возможность проведения одного уличного концерта и одной творческой встречи со специальным гостем.

«"Край света" хорошо знаком сахалинскому зрителю. Сахалинцы по праву могут называть его своим фестивалем. У него есть «фирменный» набор аксессуаров и активностей, лишившись которых фестиваль не может называться "Край света. Восток" в полной мере. К тому же, этот год должен был стать юбилейным, то есть особым, возможно лучшим за все время. Попытка провести фестиваль в традиционном, но скомканном виде не оправдает ожиданий аудитории и лишит всех нас полноценного праздника кино. Предлагаемый нами формат фестиваля "Край света — 2020" может быть частично или полностью продублирован в онлайне. Мы предложили одному крупному порталу стать еще одной площадкой фестиваля, но переговоры еще в процессе, так что мы пока не можем говорить об итогах», — рассказал генеральный продюсер фестиваля «Край света. Восток» Алексей Агранович.

Он и программный директор Алексей Медведев на время фестиваля приедут в Южно-Сахалинск, что позволит провести обсуждения фильмов. Также будет сформирована кураторская группа, которая обеспечит занятия в подростковых творческих мастерских во время фестивальной недели — с соблюдением всех карантинных мер.

Кроме того, сообщается, что открытый сахалинский международный кинофестиваль будущего «Игра света», в котором участвуют кинематографисты до 17 лет, в этом году отменен в связи с распоряжением Роскомнадзора об отмене массовых мероприятий для детей до конца года.







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