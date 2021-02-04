Названы лауреаты премии «НОС»

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2 февраля в онлайн-формате состоялись финальные дебаты и награждение победителей 12-го сезона литературной премии «НОС (Новая словесность)». Гран-при 2020 года получила Алла Горбунова за сборник рассказов «Конец света, моя любовь».
Трансляция финала велась на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова, учредителя и организатора премии «НОС».
«Огромное спасибо жюри, экспертам и организаторам премии "НОС", издательству "Новое литературное обозрение", в котором вышла моя книга, и Ирине Дмитриевне Прохоровой, и, конечно же, всем, кто за меня болел! Поздравляю также лауреатов других номинаций и регионального проекта!», — написала в своем фейсбуке Алла Горбунова.
Приз Академии критиков присужден книге Полины Барсковой «Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов», в читательском голосовании на сайте Фонда Михаила Прохорова победил роман Рагима Джафарова «Сато».
30 января прошли финальные дебаты премии «Волга/НОС». Премия присуждена сборнику художественной прозы Шамшада Абдуллаева «Другой юг».
Помимо этих книг в шорт-лист 12-го сезона входили «Дни нашей жизни» Микиты Франко, «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников» Марии Бурас, «Свидетельство» Андрея Гоголева, «Хани, БАМ» Алексея Дьячкова, «Сестромам. О тех, кто будет маяться» Евгении Некрасовой и «Собакистан» Виталия Терлецкого.
Размер денежного приза лауреата премии составляет 700 тысяч рублей, обладателей Приза Академии критиков и Приза читательских симпатий — по 200 тысяч рублей.
Жюри премии «НОС-2020»:
Эксперты премии «НОС-2020»:
Литературная премия «НОС» основана Фондом Михаила Прохорова с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в присутствии и при участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
В разные годы обладателями премии «НОС» становились Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Андрей Иванов, Алексей Цветков-младший, Игорь Вишневецкий, Данила Зайцев, Борис Лего, Мария Степанова, Александр Стесин.
Партнер премии — Волго-Вятский филиал ГМИИ имени А.С. Пушкина (Арсенал)
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