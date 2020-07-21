Выходит книга Шамшада Абдуллаева «Другой юг»

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Издательство «Носорог» объявило, что в течение двух недель из типографии выйдет книга «Другой юг» узбекского русскоязычного поэта, прозаика и эссеиста Шамшада Абдуллаева.

Предзаказ открыт на сайте издательства «Носорог».

Имя Шамшада Абдуллаева (р. 1957) принято ассоциировать с ферганской поэтической школой, которая возникла в 1980-е годы в советском Узбекистане как группа друзей и единомышленников, неформальным лидером которой стал Абдуллаев. В 1991 году он возглавил поэтический отдел ташкентского журнала «Звезда Востока», сделав его одним из самых заметных литературных периодических изданий на всем постсоветском пространстве. Открытость новой эстетике и интернационализм «Звезды Востока» вызвали недовольство местных властей, и в 1996 году в результате кампании, развернутой в подконтрольной узбекским властям прессе, журнал был разгромлен.

Творчество Абдуллаева — уникальный для современной литературной практики феномен: будучи этническим узбеком, Абдуллаев пишет исключительно на русском, соединяя историю и культуру Средней Азии с западным литературным модернизмом (итальянские герметики, Беккет, французский «новый роман») и европейским кинематографом (Росселлини, Пазолини, Шанталь Акерман).

Сборник «Другой юг» впервые объединил под одной обложкой всю художественную прозу Шамшада Абдуллаева, начиная с ранних рассказов 1980-х годов и заканчивая недавними текстами.

Первоначально планировалось сдать книгу в печать в начале весны, но из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, издательству пришлось обратиться за помощью к читателям. «Носорог» запустил краудфандинговую кампанию на Planeta.ru, в результате которой на издание книги было собрано более 250 тысяч рублей.







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