Объявлены победители премии «НОС»

Финал «Странника/НОСа» — 2021/2022
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 2022556
Cегодня, 4 февраля, на открытых дебатах в Москве выбраны победители 13-го сезона литературной премии «НОС».
Об этом сообщает сайт Фонда Михаила Прохорова. Видеозапись дебатов доступна на YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова.
Обладателем главной премии «НОС» (Новая словесность) стал роман «Рана» Оксаны Васякиной. Писательница получила наградную статуэтку — символ премии и денежный приз 700 000 рублей.
Кроме того, книге «Рана» присужден приз критического сообщества премии «НОС» (200 000 рублей), в которое входят известные книжные журналисты и критики.
Премия «Странник/НОС» вручена Евгении Некрасовой за роман «Кожа», объявленный победителем по итогам дебатов, которые состоялись в конце января в Екатеринбурге.
По итогам читательского голосования премии «НОС», проводившегося среди книг лонг-листа на сайте книжного рекомендательного сервиса Livelib, первое место занял роман «Пленники Амальгамы» Владимира Шпакова (4057 голосов). На втором месте «Письма маме. Истории большого города» Кети Сапович (3990 голосов), на третьем — «Стрим» Ивана Шипнигова (549 голосов). Cтатуэтку победителя читательского голосования «НОСа» и денежный приз (200&bnsp;000 рублей) получила вдова Владимира Шпакова.
В шорт-лист премии «НОС» в этом сезоне помимо произведений Оксаны Васякиной и Евгении Некрасовой входили книги «Три персонажа в поисках любви и бессмертия» Ольги Медведковой, «Злой мальчик» Валерия Печейкина, «Риф» Алексея Поляринова, «Фистула» Артема Серебрякова, «Тайга далекая» Андрея Томилова, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Стрим» Ивана Шипнигова и «Алкиной» Романа Шмаракова.
Книги шорт-листа обсуждали члены жюри:
и эксперты:
Модератор дискуссии — книжный критик Константин Мильчин.
«НОС» («Новая словесность») – единственная в России литературная премия, жюри которой обсуждает свой выбор публично. И шорт-лист, и затем победитель определяются в ходе серии открытых дебатов. Все абсолютно прозрачно: любой желающий может услышать, почему предпочтение отдано тому или иному произведению.
Премия «НОС» основана Фондом Михаила Прохорова в 2009 году с целью поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. В разные годы обладателями премии «НОС» становились Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Андрей Иванов, Алексей Цветков-младший, Данила Зайцев, Мария Степанова и другие.
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