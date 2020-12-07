Продлены выставки музея «Гараж»

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Музей современного искусства «Гараж» объявил о продлении сроков работы своих выставочных проектов — 2-й Триеннале российского современного искусства и выставки Томаса Сарасено.
Как сообщает пресс-служба музея «Гараж», 2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей», которую первоначально планировалось завершить 17 января, будет открыта до 28 февраля.
Триеннале открылась 11 сентября, в ней участвуют 75 художников, исследователей, образовательных и благотворительных организаций со всей России. Среди них добровольческое движение «Даниловцы», феминистский художественный дуэт «Добро Пожаловать В Кукольный Дом!», галерея «Левая нога», Штаб городского самовыражения и платформа «Хайдеггер». С учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, основная часть программы будет реализована в 2021 году.
Также с 11 сентября в музее «Гараж» демонстрируется инсталляция «Движущие атмосферы» аргентинского художника Томаса Сарасено. Эта выставка должна была закрыться 14 февраля, но теперь ее можно будет увидеть до 14 марта.
В публичной программе к выставке запланированы лекция историка архитектуры Александры Селивановой о проектах освоения неба и космоса эпохи советского авангарда (9 декабря) и занятия ридинг-группы «Будущее в аэроцене: воздух как интерфейс для жизни».
Выставочное пространство музея «Гараж» будет закрыто до 15 января.
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