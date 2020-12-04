Фестиваль «Поэзия без границ» пройдет в Риге, Петербурге и Пекине

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5 декабря состоится международный фестиваль «Поэзия без границ». В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы решили провести его в комбинированном режиме: поэты из Латвии выступят в рижской галерее Happy Art Museum, поэты из России — в петербургском книжном магазине «Порядок слов», поэты из Китая — в пекинском книжном магазине «Мацзыжэнь».
Выступления всех участников фестиваля «Поэзия без границ» соединит видеотрансляция, которая будет одновременно передаваться на платформах YouTube, Facebook и Tencent.
Латышскую поэзию на фестивале представят известная поэтесса и переводчица Ингмара Балоде и молодые авторы Криста Анна Белшевица, Лоте Вилма Витиня и Иварс Штейнбергс, а русскую поэзию Латвии — Василий Карасев.
В Петербурге участниками фестиваля станут Влад Гагин, Дмитрий Григорьев и Настя Денисова.
В Китае к фестивалю присоединятся поэт и один из крупнейших частных издателей страны Шэнь Хаобо, родившаяся в Тибете поэтесса Си Ва, лауреат значимой премии «Моте» 2017 года, и Ли Со, приглашенная поэтесса Vermont Studio Center в США в прошлом году.
По традиции все стихи на фестивале прозвучат на трех языках. Над переводами работали переводчики из Латвии и России — Эйнарс Пелшс, Елизавета Абушинова и Дмитрий Кузьмин.
По итогам фестиваля поэты-участники тайным голосованием выберут его лауреата — поэта, чье выступление на фестивале было для них самым впечатляющим. Наградой для лауреата станет книга, изданная в переводе на один из языков фестиваля. В прежние годы лауреатами фестиваля становились Галина Рымбу (Россия), Эфрат Мишори (Израиль) и Федор Сваровский (Россия—Черногория).
Фестиваль проводит объединение «Литература без границ» (Латвия) при финансовой поддержке латвийского Государственного фонда культурного капитала (VKKF). Кураторы фестиваля — Елена Глазова, Каспарс Заланс, Елизавета Абушинова и Дмитрий Кузьмин. Начало чтений — в 14:00 мск.
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