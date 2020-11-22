ГМИИ собирается перенести «Декабрьские вечера» в онлайн

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Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) ведет переговоры о проведении фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в онлайн-формате.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГМИИ Марину Лошак.
«Мы стараемся сделать так, чтобы "Декабрьские вечера" прошли в формате онлайн-трансляции — в те же дни, когда мы планировали концерты в музее, чтобы у людей была возможность ощутить себя частью этого события. Сейчас ведем переговоры на эту тему», — сказала директор.
ГМИИ, как и другие московские музеи федеральногол подчинения, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 закрыт для посещения с 16 ноября по 15 января.
Открытие юбилейного, сорокового фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» было назначено на 1 декабря. В фестивале должны были принять участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, Евгений Миронов, Александр Рудин, Борис Березовский, Фридрих Липс, Михаил Плетнев и Элисо Вирсаладзе.
В программе концертов была заявлена музыка Моцарта, Шумана, Чайковского, Гайдна, Губайдулиной, Моцарта и Шнитке, а также мировая премьера сочинения Александра Вустина «Юбиляции» (2020).
Кроме того, с 1 декабря по 30 января в музее предполагалось провести выставку «Святослав Рихтер. Я вижу музыку».
«Информация для тех, кто приобрел билеты на концерты фестиваля "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", появится позже. Пожалуйста, следите за обновлениями», — говорится в сообщении на странице фестиваля.
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