Объявлена программа «Декабрьских вечеров»

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Сегодня, 22 октября, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представил программу XL Фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера. Обратная перспектива: 2020-1981».
Как сообщает пресс-служба музея, афиша фестиваля, который в этом году отмечает 40-летие, отсылает к концертам «Декабрьских вечеров» 1980-х — 1990-х годов, когда в них принимал участие Святослав Рихтер.
Полная информация, подробные музыкальные программы, интервью и воспоминания исполнителей и участников фестиваля разных лет представлены на его сайте. Там же 23 октября начнется продажа билетов.
Открывать и закрывать фестиваль будет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. С ансамблем выступят Евгений Миронов, Александр Рудин, Борис Березовский, Фридрих Липс. Также в программе два вечера фортепианной музыки, исполнители — Михаил Плетнев и Элисо Вирсаладзе.
В репертуаре фестивальных концертов музыка Моцарта, Шумана, Чайковского, Гайдна, Губайдулиной. На заключительном концерте «Классика и авангард» прозвучат произведения Моцарта и Шнитке, а также состоится мировая премьера сочинения Александра Вустина «Юбиляции» (2020), посвященного сороковому фестивалю «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».
Музыкальные программы фестиваля дополняют тему главной выставки «Святослав Рихтер. Я вижу музыку», которая пройдет в музее с 1 декабря по 30 января. В экспозиции будут представлены работы, которые тем или иным образом соотносятся с личностью и творчеством Святослава Рихтера. Их будут сопровождать его цитаты и фрагменты музыкальных произведений из репертуара пианиста, упоминаемые им в воспоминаниях.
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