Фестиваль Vivacello перенесен на 2021 год

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Организаторы XII Международного фестиваля Vivacello решили перенести его на ноябрь 2021 года.
Это решение, сообщает сайт Vivacello, принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и невозможностью провести фестиваль в том виде и с теми участниками, как это было задумано.
«Решение о переносе фестиваля было коллегиальным, — пояснил художественный руководитель фестиваля Vivacello Борис Андрианов. — Мы, устроители фестиваля, и наши партнеры, компании "Юнипро" и Unident, тщательно взвесив все «за» и «против», пришли к выводу, что в сложившихся обстоятельствах мы не хотим подвергать риску наших слушателей и гостей, друзей фестиваля. Но один концерт мы все-таки оставили, чтобы не пропускать год целиком».
Речь идет о концерте 18 ноября 2020 года в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В программе сочинения французских композиторов XIX — XX веков, на концерте выступят французские виолончелисты Эммануэль Бертран и Эдгар Моро.
Программа и точные даты проведения фестиваля в следующем году будут объявлены дополнительно.
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