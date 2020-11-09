Финал премии «Просветитель» отложили на три месяца

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Оргкомитет премии «Просветитель» принял решение перенести финальное голосование жюри и торжественную церемонию вручения премии на 25 февраля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и нежеланием организаторов подвергать гостей и участников опасности.
Церемония вручения премии «Просветитель» должна была состояться в Москве 19 ноября. В короткие списки тринадцатого сезона премии «Просветитель» и первого сезона премии «Просветитель.Перевод» вошли 8 оригинальных русскоязычных книг и 10 переводных.
«В этом году мы с особенной ясностью поняли, что дело просветительства — это не только (а порой и не столько) распространение знаний, сколько складывание сообщества. Того самого сообщества, которое за карантинный год истомилось разрозненностью и бесконечными событиями в онлайне, но строго блюдет интересы человечества и не готово подвергать окружающих риску заражения, — цитирует пресс-служба премии «Просветитель» сопредседателя оргкомитета премии Александра Гаврилова. — Мы тоже часть этого сообщества, нам тоже очень хочется посмотреть в глаза друзьям и даже — о, это давнишнее слово! — обняться. И мы тоже хотим делать это ответственно».
Лауреаты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» станут известны 25 февраля. Тогда же будет назван лауреат специальной номинации премии «Просветитель» — TeenTalk, а также вручен спецприз издательству Европейского университета в Санкт-Петербурге за серию книг «Азбука понятий».
«От имени премии “Просветитель.Перевод” я всецело присоединяюсь к ответственной позиции по переносу ежегодной церемонии премии “Просветитель”. Не знаю, большой ли секрет я раскрою, если скажу, что и решение о победителе мы отложим до момента непосредственно перед церемонией. Жюри премии “Просветитель”, вообще-то, всегда принимает решение не ранее чем за 24 часа, а часто и за два часа до объявления. А сейчас в премии “Просветитель.Перевод” я совсем не огорчен появлением лишнего времени на чтение и обдумывание: второй секрет состоит в том, что выбор непрост. В феврале увидим, что получилось. До встречи!» — говорит председатель жюри «Просветитель.Перевод» Алексей Семихатов.
Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей.
Лауреаты премии «Просветитель.Перевод» получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), финалисты — по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).
Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» проводятся при поддержке Zimin Foundation
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