Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

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Сегодня, 22 сентября, объявлены короткие списки тринадцатого сезона премии «Просветитель» и первого сезона премии «Просветитель.Перевод». В них вошли 8 оригинальных русскоязычных книг и 10 переводных.
Об этом сообщает сайт премии «Просветитель».
Жюри премии «Просветитель» выбрало участников коротких списков из 24 книг на русском языке. Ими стали стали 8 книг, по 4 в каждой из номинаций:
«Естественные и точные науки»
«Гуманитарные науки»
«В длинном списке в этом году было много очень хороших книг, особенно в списке по естественным наукам. Поэтому выбор книг для короткого списка вызвал долгие и интересные споры. Можно смело рекомендовать все оставшиеся восемь книг к прочтению как пример самой достойной популяризации науки», — говорит председатель жюри, историк и политолог Олег Хархордин.
Премией «Просветитель.Перевод» награждаются лучшие переводные книги, изданные на русском языке в течение последних трех лет. Для первого сезона премии отборочный комитет во главе с историком науки Дмитрием Баюком сформировал короткий список в двух номинациях:
«Гуманитарные науки»
«Естественные и точные науки»
Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, отобранных в короткий список, — по 100 тысяч рублей.
Лауреаты премии «Просветитель.Перевод» получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), а финалисты — по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).
Лауреатов обеих премий объявят 19 ноября на торжественной церемонии в Москве. Церемония пройдет в гибридном формате — на стыке онлайн- и офлайн-пространств, ее можно будет посмотреть в прямом эфире.
Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» проводятся при поддержке Zimin Foundation
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