Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

Сегодня, 22 сентября, объявлены короткие списки тринадцатого сезона премии «Просветитель» и первого сезона премии «Просветитель.Перевод». В них вошли 8 оригинальных русскоязычных книг и 10 переводных.

Об этом сообщает сайт премии «Просветитель».

Жюри премии «Просветитель» выбрало участников коротких списков из 24 книг на русском языке. Ими стали стали 8 книг, по 4 в каждой из номинаций:

«Естественные и точные науки»

Никита Вихрев — «Рассказы о двукрылых» (М.: Фитон XXI, 2019)

Владимир Губайловский — «Искусственный интеллект и мозг человека» (М.: Наука, 2019)

Николай Кукушкин — «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)

Александр Соколов — «Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета» (М.: Альпина нон-фикшн, 2020)



«Гуманитарные науки»

Олег Воскобойников — «Средневековье крупным планом» (М.: Бомбора, 2020)

Григорий Ревзин — «Как устроен город» (М.: Strelka Press, 2019)

Ирина Фуфаева — «Как называются женщины» (М.: АСТ: Corpus, 2020)

Сергей Чупринин — «Оттепель: События. Март 1953 – август 1968 года» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)

«В длинном списке в этом году было много очень хороших книг, особенно в списке по естественным наукам. Поэтому выбор книг для короткого списка вызвал долгие и интересные споры. Можно смело рекомендовать все оставшиеся восемь книг к прочтению как пример самой достойной популяризации науки», — говорит председатель жюри, историк и политолог Олег Хархордин.



Премией «Просветитель.Перевод» награждаются лучшие переводные книги, изданные на русском языке в течение последних трех лет. Для первого сезона премии отборочный комитет во главе с историком науки Дмитрием Баюком сформировал короткий список в двух номинациях:

«Гуманитарные науки»

Нил Ашерсон — «Черное море. Колыбель цивилизации и варварства» (М.: АСТ: Corpus, 2017)

Рутгер Брегман — «Утопия для реалистов: Как построить идеальный мир» (М.: Альпина Паблишер, 2020)

Десмонд Моррис — «Язык тела. Позы и жесты в искусстве» (М.: Ад Маргинем Пресс, 2019)

Венсан Робер — «Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)» (М.: Новое литературное обозрение, 2019)

Крис Уикхем — «Средневековая Европа: От падения Рима до Реформации» (М.: Альпина нон-фикшн, 2019



«Естественные и точные науки»

Ли Бергер, Джон Хокс — «Почти человек. Как открытие Homo naledi изменило нашу историю» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020)

Стивен Габсер, Франс Преториус — «Маленькая книга о черных дырах» (СПб.: Питер, 2019)

Джон Норт — «Космос. Иллюстрированная история астрономии и космологии» (М.: Новое литературное обозрение, 2020)

Ханс Рослинг — «Фактологичность» (М.: АСТ: Corpus, 2020)

Роберт Сапольски — «Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки» (М.: Альпина нон-фикшн, 2019)



Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, отобранных в короткий список, — по 100 тысяч рублей.

Лауреаты премии «Просветитель.Перевод» получат по 350 тысяч рублей (награда в равных долях будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей), а финалисты — по 50 тысяч рублей (награда будет разделена по тому же принципу).

Лауреатов обеих премий объявят 19 ноября на торжественной церемонии в Москве. Церемония пройдет в гибридном формате — на стыке онлайн- и офлайн-пространств, ее можно будет посмотреть в прямом эфире.

Премии «Просветитель» и «Просветитель.Перевод» проводятся при поддержке Zimin Foundation







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