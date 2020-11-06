Белорусские музыканты записали сборник «Long Play Belarus»

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В интернете состоялся релиз альбома-компиляции «Long Play Belarus», который записали с июля по октябрь 2020 года десять артистов из Беларуси.
В проекте приняли участие «СОЮЗ», Dlina Volny, Palina, «Галантерея», White Cave, Бакей, Лиса, Michael Dailida, «Голос Кинчева» и Murovei.
Как сообщают организаторы, средства, вырученные от стриминга альбома «Long Play Belarus», пойдут в том числе в фонды нуждающихся жителей Беларуси.
По словам координатора проекта и менеджер группы «СОЮЗ» Макса Старцева, у релиза две функции — эмоциональная и шоукейсная:
«Первая довольно прозрачная. Был выбран временной период, когда беларусы переживали, возможно, самые тяжелые времена гражданской активности. И этот конкретный период придаёт песням самых разных направленностей единый эмоциональный код, роднящий всех представленных музыкантов. Это тревожное и преисполненное муками, но всё же любовное письмо своей стране, своим людям и своему времени.
Чтобы грамотно соблюсти вторую функцию, — говорит мы постарались пригласить в проект сбалансированный коллектив участников, где признанные и состоявшиеся артисты помогают пока ещё менее раскрученным ребятам показать своё творчество. В идеальном мире этот сборник станет регулярной демонстрацией новых талантов Беларуси.
Это чистой воды рефлексия, транслируемая десятью совершенно непохожими друг на друга артистами, объединенными одной большой надеждой. Мы очень надеемся, что вы оцените этот релиз по достоинству. Целуем крепко».
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