Отменен фестиваль «Возвращение»

© Инесса Кудрявцева / Пресс-служба фестиваля «Возвращение»

Сегодня, 6 ноября, организаторы фестиваля камерной музыки «Возвращение», который должен был пройти в январе 2021 года, объявили, что он переносится на январь 2022 года.

«Январь 2021 года — первый за последние 22 года, в котором не состоится фестиваль "Возвращение"», — говорится в сообщении на странице фестиваля в фейсбуке.

Решение о переносе «Возвращения» принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Для нас важно, чтобы фестиваль собирал постоянных участников и публику, которая с нами много лет. Очевидно, что многие из тех, кто приезжал все эти годы, в этом январе приехать не смогут. Что среди нашей публики много тех, кому действительно небезопасно быть на концертах сейчас», — пишут организаторы фестиваля.

Они также сообщают, что абонементы, купленные на фестиваль в этому году, будут действительны в те же числа 2022 года, а Московская консерватория в качестве альтернативы может предложить другие концерты или в индивидуальном порядке рассмотреть возможность возврата стоимости абонемента.

Первый фестиваль «Возвращение» состоялся в январе 1998 года, объединив молодых талантливых исполнителей – недавних выпускников Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных. Часть из них получила возможность продолжить обучение за рубежом. Возвратившись домой на новогодние и рождественские каникулы, бывшие однокашники решили встречаться не только за праздничным столом, но и на сцене, в рамках фестиваля камерной музыки, который с тех пор ежегодно проходит в начале января. В нем участвуют выпускники специальных музыкальных школ России и стран СНГ, продолжающие карьеру за границей.

В январе 2020 года на 23-м фестивале «Возвращение» в Малом зале Московской консерватории выступили его художественные руководители — Роман Минц (скрипка) и Дмитрий Булгаков (гобой), а также пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, Александр Кобрин, Вадим Холоденко и Андрей Гугнин, виолончелист Борис Андрианов, скрипачи Айлен Притчин и Борис Абрамов, альтист Тимур Якубов, Камерный оркестр Entre Nous под руководством Азима Каримова, альтист Руст Позюмский, органистка Мария Черепанова, пианистка Варвара Мягкова.







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