Российские кинотеатры получат правительственную поддержку

Правительство РФ выделит 4,2 млрд рублей из резервного фонда на поддержку кинотеатральной отрасли до конца 2020 года.

Об этом сегодня, 28 октября, сообщил на пресс-конференции в Москве советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, передает ТАСС.

«Определена предельная сумма возможной поддержки этого сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда для того, чтобы, действительно, [отрасль] "удержать на плаву"», — сказал Толстой.

Советник президента при этом отметил, что порядок и механизм выплаты пока не утверждены.

В конце марта российские кинотеатры были вынуждены приостановить работу из-за пандемии коронавируса COVID-19. В мае председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин прогнозировал убытки кинотеатральной отрасли на уровне 50 млрд рублей, при условии, что кинотеатры откроются до конца лета.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в начале августа, после того, как кинотеатрам было разрешено открыться снова, поток зрителей по сравнению с прошлым годом упал в 17–25 раз.







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