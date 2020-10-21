Вышел новый номер «Носорога»

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Кольта публикует заявление группы армянских журналистов и активистов21 октября 2020529
Сегодня, 21 октября, поступил в продажу 15-й номер литературного журнала «Носорог».
Как сообщает сайт издательства «Носорог», сквозной сюжет номера — исследование различных форм телесности и способов выхода за ее пределы от болезни и выздоровления в поэтическом цикле Владимира Аристова «Пандемос» до анатомирования сакрализованных муляжей в поэме Арсения Жиляева и установления контактов с потусторонним миром в фантастическом рассказе Полины Барсковой.
Центральным материалом номера стал роман сюрреалиста Рене Кревеля «Мое тело и я» (1925) в переводе Сергея Дубина — исповедальный монолог героя, заглядывающего в пропасть между наслаждением и поисками абсолюта.
Также в номере рассказы Сергея Уханова, стихотворения Хамдама Закирова, Инны Краснопер, Каната Омара и первая публикация на русском языке американской поэтессы и хореографа Кэролин Карлсон в переводе Виктора Лапицкого.
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