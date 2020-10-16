Выставка в ММОМА расскажет о ритуалах времен пандемии

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Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 2020595
С 20 октября по 15 ноября в Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) пройдет выставка «20:20. Время остановилось», исследующая новые ритуалы и привычки, которые появились или обострились в 2020 году – в период пандемии и общей социальной нестабильности.
Выставка входит в параллельную программу VII Московской международной биеннале молодого искусства.
В экспозицию войдут работы десяти молодых российских художников, создавших свои новые проекты специально для выставки и благотворительного аукциона, запланированного на декабрь 2020 года.
19 октября откроется сайт, на котором будут представлены фотографии работ и сопровождающие их медиафайлы (отрывки из видео, примеры объектов из дополненной реальности), а также комментарии авторов о новых произведениях, биографические справки и рассказы художников о своих снах во время карантина.
Куратор: Александр Буренков.
Художники: Артем Го, Данини, Владимир Карташов, Кирилл Макаров, Альбина Мохрякова, Анна Ротаенко, Игорь Самолет, Никита Селезнев, Софа Скидан, Анна Таганцева-Кобзева.
Выставка проводится в рамках ежегодного кросс-культурного фестиваля BURO. ИEW COOГ при поддержке Фонда Cosmoscow и Московского музея современного искусства
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