Отменены представления на Камерной сцене Большого театра

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Большой театр объявил об отмене всех спектаклей, представления которых должны были состояться на Камерной сцене имени Б.А. Покровского c 5 по 28 октября.
Как сообщает пресс-служба Большого театра, это решение принято во исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19.
Отмена коснулась спектаклей «Турок в Италии» (8, 9 и 10 октября), «Сервилия» (16, 17 и 18 октября), «Сорочинская ярмарка» (22, 23, 24 и 25 октября), «Нос» (28 октября).
Информация о порядке возврата билетов приводится на сайте Большого театра.
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