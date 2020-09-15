Букер объявил финалистов

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Сегодня, 15 сентября, жюри Букеровской премии объявило шорт-лист 2021 года.
Список опубликован на сайте премии, в него вошли шесть книг писателей из Шотландии, Зимбабве, США и Эфиопии:
В шорт-листе премии отсутствуют роман «Зеркало и свет» (The Mirror & The Light) Хилари Мэнтел, двухкратной обладательницы Букера, и роман «Рыжий на обочине» (Redhead by The Side of The Road) лауреата Пулитцеровской премии Энн Тайлер. Эти произведения были отобраны в лонг-лист и считались фаворитами сезона.
В комментарии жюри отмечается, что произведения финалистов отражают многообразие современного мира, их тематика охватывает самые разные сферы жизни — от вопросов расы, гендера и сексуальности до защиты окружающей среды.
Имя лауреата будет объявлено 17 ноября. Он получит денежный приз в размере 50 тысяч фунтов, остальные авторы книг шорт-листа — по 2500 фунтов.
Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году впервые за 27 лет премия была присуждена сразу двум авторам — Маргарет Этвуд (Канада) и Бернардин Эваристо (Великобритания).
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