Букер объявил финалистов

© The Booker Prizes

Сегодня, 15 сентября, жюри Букеровской премии объявило шорт-лист 2021 года.

Список опубликован на сайте премии, в него вошли шесть книг писателей из Шотландии, Зимбабве, США и Эфиопии:

«Новая глухомань» (The New Wilderness) — Дайен Кук (США);

«Тело для оплакивания» (This Mournable Body) — Цици Дангарембга (Зимбабве);

«Жженый сахар» (Burnt Sugar) — Авни Доши (США);

«Король теней» (The Shadow King) — Мааза Менгисте (Эфиопия-США);

«Шагги Бейн» (Shuggie Bain) — Дуглас Стюарт (Шотландия-США);

«Реальная действительность» (Real Life) — Брэндон Тейлор (США).

В шорт-листе премии отсутствуют роман «Зеркало и свет» (The Mirror & The Light) Хилари Мэнтел, двухкратной обладательницы Букера, и роман «Рыжий на обочине» (Redhead by The Side of The Road) лауреата Пулитцеровской премии Энн Тайлер. Эти произведения были отобраны в лонг-лист и считались фаворитами сезона.

В комментарии жюри отмечается, что произведения финалистов отражают многообразие современного мира, их тематика охватывает самые разные сферы жизни — от вопросов расы, гендера и сексуальности до защиты окружающей среды.

Имя лауреата будет объявлено 17 ноября. Он получит денежный приз в размере 50 тысяч фунтов, остальные авторы книг шорт-листа — по 2500 фунтов.

Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году впервые за 27 лет премия была присуждена сразу двум авторам — Маргарет Этвуд (Канада) и Бернардин Эваристо (Великобритания).







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU