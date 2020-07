В «Букеровскую дюжину» вошли 13 книг

Жюри Букеровской премии объявило лонг-лист, который также называют «Букеровской дюжиной». В этом году в нее отобраны 13 книг.

Лонг-лист Букеровской премии опубликован на ее сайте. В список вошли произведения писателей из Великобритании, Зимбабве, Ирландии, Эфиопии и США:

«The New Wilderness» — Дайен Кук (США);

«This Mournable Body» — Цици Дангарембга (Зимбабве);

«Burnt Sugar» — Авни Доши (США);

«Who They Was» — Гэбриел Краузе (Великобритания);

«The Mirror & The Light» — Хилари Мэнтел (Великобритания);

«Apeirogon» — Колум Макканн (Ирландия-США);

«The Shadow King» — Мааза Менгисте (Эфиопия-США);

«Such a Fun Age» — Кайли Рид (США);

«Real Life» — Брэндон Тейлор (США);

«Redhead by The Side of The Road» — Энн Тайлер (США);

«Shuggie Bain» — Дуглас Стюарт (Шотландия-США);

«Love and Other Thought Experiments» — Софи Уорд (Великобритания);

«How Much of These Hills is Gold» — Си Пэм Чжан (США).

Как отмечает ТАСС, самый титулованный автор из всех писателей длинного списка — Хилари Мэнтел, она дважды получала Букеровскую премию за исторические романы о Томасе Кромвеле: в 2009 году — за книгу «Волчий зал» (Wolf Hall), в 2012 году — за книгу «Внесите тела» (Bring Up the Bodies). В этом году на премию претендует третья, завершающая часть трилогии о Кромвеле — «Зеркало и свет» (The Mirror & The Light).

Шорт-лист из шести книг объявят 15 сентября, в ноябре будет названо имя лауреата, который получит денежный приз в размере 50 тысяч фунтов. Остальные авторы книг шорт-листа получат по 2500 фунтов.

Букеровская премия была основана в 1969 году, она присуждается за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании и Ирландии. В прошлом году впервые за 27 лет премия была присуждена сразу двум авторам — Маргарет Этвуд (Канада) и Бернардин Эваристо (Великобритания).







