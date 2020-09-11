Культурное сообщество Германии выступило в поддержку Марии Колесниковой

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Сто деятелей культуры Германии обратились с открытым письмом к канцлеру Ангеле Меркель, в котором попросили ее сделать всё возможное для освобождения белорусского музыканта и куратора, члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, задержанной властями Беларуси.

COLTA.RU приводит письмо полностью:





Госпоже Бундесканцлеру Ангеле Меркель

Вилли-Брандт-Штрассе 1

10557 Берлин

Открытое письмо — свободу Марии Колесниковой

Глубокоуважаемая госпожа Федеральный канцлер,

Ранним утром 7 сентября Мария Колесникова была похищена в центре Минска людьми в масках и увезена ими в черном микроавтобусе в неизвестном направлении. С тех пор точная информация о ее местонахождении отсутствовала. Согласно сообщениям информационных агенств, 8 сентября со стороны белорусских властей была предпринята попытка депортировать ее в Украину вместе с коллегами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Мария Колесникова оказала сопротивление депортации, порвав свой паспорт. В настоящее время госпожа Колесникова находится в СИЗО №1 в Минске.

Госпожа Колесникова — белорусский музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта ОК16 и член президиума Координационного совета оппозиции. В течение 12 лет она училась и жила в Штутгарте, среди прочего работая в качестве PR-менеджера знаменитого фестиваля Eclat. Она руководила множеством проектов в Штутгарте и Минске , среди прочего осуществленных в сотрудничестве с Гете-Институтом.

Ее похищение произошло на фоне массивных гражданских протестов, которые длятся с президентских выборов 9 августа и каждую неделю выводят на улицы сотни тысяч людей по всей стране. Мария Колесникова была членом штаба кандидата в президенты Виктора Бабарико, которого режим Лукашенко бросил за решетку. Вместе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской, которая по независимым подсчетам выиграла выборы, а также Вероникой Цепкало, женой кандидата в президенты Валерия Цепкало, Мария Колесникова образовала ядро протестного движения. Ее соратницы Тихановская и Цепкало были вынуждены покинуть страну, Тихановская также сообщила, что ей пришлось сделать это под угрозой для жизни и здоровья ее детей.

Поскольку уже несколько недель поступают многочисленные свидетельства о пытках и похищениях в Беларуси, мы глубоко озабочены судьбой Марии Колесниковой.

Мы приветствуем позицию федерального министра иностранных дел Хайко Мааса, который четко и публично высказался по данному вопросу. Госпожа Федеральный канцлер, сегодня мы обращаемся к Вам лично с предельной настойчивостью, также учитывая Ваше председательство в Европейском Союзе и просим — вместе с Вашими европейскими коллегами — использовать все политические возможности, чтобы обеспечить безопасность госпожи Колесниковой и способствовать ее немедленному освобождению.

Заранее приносим благодарность, искренне Ваши





Кристина Фишер, интендант Musik der Jahrhunderte, руководитель фестиваля Eclat

Профессор Мартин Мария Крюгер, президент Немецкого музыкального совета и Музыкального фонда

Герхарт Баум, министр внутренних дел ФРГ в отставке, председатель совета по культуре земли Северный Рейн-Вестфалия

Петра Ольховски, госсекретарь, Министерство науки и культуры Баден-Вюртемберга

Доктор Юлия Клут, президент Международного общества современной музыки, немецкая секция

Виктор Шонер, интендант Штутгартской государственной оперы

Йохен Зандиг, интендант Ludwigsburger Schlossfestspiele

Саша Вальц, хореограф

Сергей Невский, композитор

Катя Петровская, писательница

Херта Мюллер, писательница, лауреат Нобелевской премии

Манос Цангарис, директор секции музыки Академии искусств Берлина, художественный руководитель Мюнхенской биеннале

Бьорн Готштайн, художественный руководитель фестиваля «Дни музыки в Донауэшингене»

Доктор Регула Рапп, ректор Штутгартской консерватории

Пауль Георг Диттрих, режиссер

Мирон Хакенбек, драматург

Титус Энгель, дирижер

Виктория Витренко, член правления InterAKT Initiative

Ясмин Шедлер, член правления InterAKT Initiative

Винсент Штефан, композитор

Стивен Вальтер, руководитель фестиваля PODIUM Esslingen

Ханнс Цишлер, актер, писатель

Самир Оде Тамими, композитор, заместитель директора секции музыки Академии искусств Берлина

Юлия Герлах, Секретарь секции музыки Академии искусств Берлина

Райнер Пёлльман, директор фестиваля Ultraschall, музыкальный редактор Немецкого радио

Лючия Ронкетти, композитор

Катарина Раабе, редактор издательства Suhrkamp Verlag

Ильма Ракуза, переводчица

Йенс Кординг, культурный менеджер

Ельке аус дем Мооре, директор Akademie Schloss Solitude

Мартина Громан, интендант Theater Rampe

Паула Колман, драматург Theater Rampe

Доктор Лидия Ешке, главный редактор музыкальных программ радио SWR

Доктор Штефани Штегманн, директор Дома литературы, Штутгарт

Керстин Прайвус, писательница

Торстен Шютте, Киноакадемия земли Баден-Вюртемберг

Ульрике Гроос, директор Штутгартского художественного музея

Ханс Георг Кайзер, интендент Фрайбургского барочного оркестра

Ханс Д. Крист, директор Вюртембергского художественного собрания

Ирис Дресслер, директор Вюртембергского художественного собрания

Профессор Доктор Кристиана Ланге, директор Художественной галереи Штутгарта

Профессор Доктор Мартин Шюттлер, композитор, профессор Штутгартской консерватории

Профессор Ангелика Луц, Штутгартская консерватория

Франц Мартин Ольбриш, вице-президент Международного общества современной музыки

Петра Бевер, член совета по культуре и медиа города Штутгарта

Наташа Лопез, Trio vis-à-vis

Маркус Швеиндт, ensemble ascolta

Профессор Йоханнес Шольхорн, композитор, руководитель института современной музыки Фрайбургской консерватории

Наталия Пшеничникова, музыкант

Александра Филоненко, композитор

Татьяна Герасименок, композитор

Список обновляется







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