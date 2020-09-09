Заявление Светланы Алексиевич

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Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич выступила с заявлением в связи с последними событиями в Беларуси.
Заявление опубликовано на сайте белорусского ПЕН-центра. COLTA.RU приводит его полностью:
Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.
Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.
Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.
Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.
А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.
Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…
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